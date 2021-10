Sobe para 17 o número de casos suspeitos de síndrome de Haff no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), que investiga, até este domingo (03), 17 casos suspeitos da síndrome de Haff, popularmente conhecida como "Doença da Urina Preta".

Os casos suspeitos foram registrados em Belém (02), Santarém (09), Jututi (03), Trairão (01), e Almeirim (02). Os exames sanguíneos e de urina dos casos suspeitos foram encaminhados, por meio do Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen), para laboratório de referência fora do Estado. Por isso, o resultado não depende da Sespa e, até o momento, não há previsão.

"No entanto, a Sespa salienta que o tratamento do paciente não depende do resultado desse exame tampouco as ações que devem ser adotadas pelos municípios de notificação e monitoramento, bem como ações de vigilância", informou, em nota.