Urina Preta: Paciente do Pará morre com suspeita de síndrome de Haff após consumo de Pacu

O Pará registra quatro casos suspeitos da síndrome de Haff - urina preta - no ano de 2022, sendo três no município de Óbidos, segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa). Ainda de acordo a Sespa, um paciente com comorbidades morreu com suspeita da doença no município de Óbidos. Na sexta-feira (24) a equipe da vigilância epidemiológica da cidade notificou três pessoas que fizeram o consumo da espécie Pacu.

Os três pacientes com suspeita da síndrome de Haff em Óbidos são da mesma família, sendo pai, mãe e uma filha. A esposa e o esposo foram transferidos para atendimento em Santarém, onde o homem não resistiu e evolui a óbito na última sexta-feira (24). A esposa já recebeu alta médica e retornou para Óbidos.

De acordo com informações da Sespa, os três pacientes notificados são residentes da zona rural do município de Óbidos e apresentaram sintomas clínicos de dor muscular intensa, abdominal e urina escura após o consumo de peixe típico da região - PACU.

A Sespa disse ainda que no ano de 2021 foram confirmados 25 casos compatíveis com doença de Haff no estado, já em 2022, existem quatro casos que estão em investigação.

Alerta epidemiológico

A prefeitura de Óbidos recomendou na última sexta-feira ,25, a suspensão temporária do consumo dos peixes pirapitinga, tambaqui e pacu.

“O município de Óbidos, até o momento, registra 3 casos suspeitos e nenhum confirmado. Ressaltamos que os referidos casos seguem em processo de investigação epidemiológica e tão breve tenhamos um resultado, informaremos a população. Diante do risco de ocorrência em nosso município a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância em Saúde, recomenda a não ingestão de pescado das espécies: pirapitinga (Piaractus brachypomus), tambaqui (Colossoma macropomum) e pacu (Piaractus mesopotamicus)", diz a nota

O alerta trouxe orientações aos profissionais da saúde quanto à identificação dos sintomas para diagnóstico precoce da doença, bem como orientação à população.“Orientamos a população que caso apresentem sintomas como: fraqueza, dor muscular, dor de cabeça, dormência, urina escura, iniciados de 2 a 12 horas após o consumo de peixe, que busque imediatamente atendimento médico", conclui a nota da Prefeitura de Óbidos.