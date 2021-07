Jovem com ‘doença da urina preta’ deixa a UTI

A jovem Kelly Silva, de 27 anos, que desenvolveu a Síndrome de Haff, conhecida como “doença da urina preta”, recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI) nesta sexta-feira (16). Ela ficou mais de duas semanas internada. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

Kelly se sentiu mal no dia 24 de junho depois de comer sashimis de tilápia e salmão em Goianésia, região central de Goiás. Com a piora do estado de saúde da jovem, ela foi transferida para a UTI do Hospital Jardim América, em Goiânia.

A jovem chegou a ser intubada e teve que passar por sessões diárias de hemodiálise, pois a doença atinge os rins e, no caso de Kelly, não estavam respondendo.

Entre os sintomas da síndrome, a mulher apresentou perda da força muscular, dor no corpo, cor azulada nas extremidades do corpo e urina com coloração escura.

A síndrome é causada por uma toxina presente em peixes cozidos ou crus.