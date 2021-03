Morre veterinária que comeu peixe e adquiriu 'doença da urina preta'

A veterinária Pryscila Andrade, de 31 anos, que foi internada com Síndrome de Haff, conhecida popularmente como 'doença da urina preta', após comer um peixe, morreu nesta terça-feira (2) depois de ficar internada na UTI por 12 dias. A confirmação do falecimento foi dada pela mãe da vítima.

Pryscila e a irmã Flávia Andrade, 36, comeram um peixe do tipo Arabaiana e foram internadas poucos dias depois. O animal, segundo as secretarias de saúde do Recife e de Pernambuco, estava infectado. Flávia conseguiu reagir melhor à doença e recebeu alta no último dia 24. Pryscila, entretanto, que comeu uma porção maior do peixe, não resistiu e morreu.

Cinco casos da mesma doença são investigados pelas secretarias de saúde do Estado.