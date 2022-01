UPA de Santarém atende 3.371 mil casos de síndromes gripais em menos de um mês

Um levantamento feito pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Santarém revelou que os atendimentos nos primeiros 19 dias de 2022 ultrapassaram o número de 3 mil pessoas no fluxo rápido. Todos os pacientes apresentavam sintomas característicos de síndromes gripais/virais das mais diversas, entre elas, Covid-19, H1N3, influenza, Zika vírus, Chikungunya e dengue.De acordo com os dados da Unidade, foram atendidos do dia 1 a 19 de janeiro 3.371 pessoas com sintomas gripais. Desses, 2.801 eram adultos e 557 eram crianças.

"Atualmente vivenciamos um período de estabilidade epidemiológica em comparação com as duas últimas semanas do mês de dezembro e o início do ano, quando o número de atendimentos apresentou elevação abrupta da busca por atendimentos por pessoas com sintomas gripais. Ainda assim é persistente o índice de usuários que buscam atendimento com quadros suspeitos para Covid-19”, informou o Coordenador do Centro Especializado de Atendimento Covid-19 (CEACovid), Alexandre Bonfim.

Os casos de gripe teriam aumentado devido ao grande volume de chuvas registradas na região nos últimos dias. Segundo a Secretaria de Saúde, essas ocorrências são comuns durante o inverno amazônico. Essa situação refletiu no estoque de alguns remédios das farmácias da cidade, empresários relatam que algumas já estão desabastecidas de antigripais e xaropes.

Influenza

O vírus da gripe ataca os pulmões, o nariz e a garganta. Os grupos de riscos são as crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa.

Os sintomas mais comuns são: dores nas articulações, tosse com catarro, seca, forte ou leve, calafrios, desidratação, fadiga, febre, mal-estar, perda de apetite, dores no corpo, dor ou irritação na garganta. Além de dor de cabeça, falta de ar, fraqueza, náuseas ou pressão no peito.

Alto fluxo de atendimento no final do ano passado

Em novembro do ano passado passaram pelo fluxo rápido dos consultórios da unidade 2.390 pacientes, em dezembro o atendimento aumentou em 67%, contabilizando, por tanto, 3.983 pessoas com algum mal-estar relacionado às gripes. Já no Centro Especializado de Atendimento Covid-19, localizado na UPA, foram 209 internações nesse mesmo período. O CEACovid-19 é uma das medidas adotadas pelo governo municipal e estadual para o combate à doença.

Atendimentos em Santarém

Os pontos de atendimento para síndromes gripais funcionam nos prédios das Unidades de Saúde 24h da Nova República, localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, próximo a praça do bairro; e do Santarenzinho, localizada na Avenida Tomé de Souza.

E por conta do aumento no número de casos, no início de janeiro foi montada a Unidade de Síndrome Gripal, no bairro Prainha. A unidade foi instalada onde até dezembro funcionava a "Casinha do Papai Noel".

Os atendimentos funcionam de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. No local a equipe de profissionais atua com avaliação médica, notificação para monitoramento, dispensação de medicamentos, aferição de sinais vitais com orientação de prevenção e cuidados. Quanto a escolha desses pontos foi devido a grande concentração populacional nestas grandes áreas.