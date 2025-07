Último fim de semana de julho será marcado por calor, umidade e chuvas isoladas no Pará

Com a chegada do fim de julho, muitos veranistas aproveitam o último final de semana do mês para descansar e curtir as praias e balneários em diversas regiões do Pará. No entanto, é importante ficar atento à previsão do tempo. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) divulgou como deve se comportar o clima nos principais destinos turísticos nos dias 26 e 27 de julho.

Em Belém e região metropolitana, incluindo a Ilha de Mosqueiro, o sábado será de manhã parcialmente nublada e tempo abafado, com temperaturas entre 26 ºC e 32 ºC, e alta probabilidade de trovoadas moderadas no fim da tarde e início da noite. No domingo, o tempo muda: o céu deve ficar mais limpo e seco, com redução das chuvas, e em Mosqueiro deve ter uma chuva passageira a noite.

Salinas, Marudá e Ajuruteua, que possuem praias populares no nordeste paraense, destinos de diversos veranistas, devem ter uma manhã de tempo estável no sábado, mas com previsão de chuva moderada à tarde e à noite, principalmente no litoral. Nas praias, estão previstas pancadas de chuva entre 16h e 20h. No domingo, o dia será quente e úmido, com possibilidade de chuva fraca e isolada à tarde, enquanto a noite o tempo tende a ficar mais estável, com temperaturas variando entre 22 ºC e 24 ºC.

Marés

Em Salinas, uma das grandes preocupações para quem curte as praias com os carros na areia é alta das marés. No sábado e domingo a maré alta está prevista para as 8h29, com 4,97 metros e para as 9h04 com 4,90 metros, respectivamente. Já em Mosqueiro, a maré alta no domingo está prevista para as 13h32, com 3,13 metros.

Outras regiões

No arquipélago do Marajó, o sábado será de céu claro, calor intenso e alta umidade, com baixa probabilidade de chuva, embora pancadas isoladas possam ocorrer no fim do dia. No domingo, o tempo continua seco e com poucas nuvens. Em Muaná, os termômetros devem variar entre 23 ºC e 33 ºC. Já no Sudeste e Sudoeste do estado, a previsão é de estabilidade atmosférica durante todo o fim de semana, com manhãs ensolaradas, tardes com variação de nuvens e noites abafadas. Em Nova Ipixuna, as temperaturas podem chegar a 34 ºC.

No Baixo Amazonas e na Calha Norte, as manhãs de sábado e domingo serão marcadas por tempo quente e úmido. Há possibilidade de chuvas fracas a moderadas durante a tarde e à noite, especialmente na porção oeste da região. Em Alenquer, as temperaturas devem oscilar entre 24 ºC e 36 ºC.