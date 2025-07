Baile do Sol se despede de julho com shows gratuitos nesta sexta (25)

Para encerrar o veraneio, o Baile do Sol realiza sua nova edição neste fim de semana. A festa realizada há 31 anos em Marapanim acontecerá nesta sexta (25) e sábado (26), na praça das Vitórias. O evento é aberto ao público e contará com as apresentações da banda New Batidão, Pagode do Mirim, além do concurso Garota e Garoto Verão 2025.

Esta é a terceira vez que o grupo Pagode do Mirim se apresenta no município. Segundo o vocalista da banda, Rodrigo Mirim, o público pode esperar um show animado e cheio de clássicos que vão dos anos 90 à atualidade. "A galera vai relembrar, vai ser uma viagem no tempo. A gente espera todo mundo na praça a partir das 23 horas, para cantar todos os sucessos."

"Depois da última vez que fomos, que foi incrível, a expectativa está maravilhosa, com a energia lá em cima. O último show foi muito bom. A galera aproveitou até mesmo na chuva e superou todas as expectativas", relembrou o cantor.