Especialistas alertam para cuidados com a baixa imunidade na volta das férias escolares

​Na volta das férias escolares, é comum que muitas pessoas apresentem sinais de baixa imunidade, resultado da exposição a fatores típicos do período de veraneio, como excesso de luz solar, consumo elevado de bebidas alcoólicas, noites mal dormidas e desidratação. Quem aproveitou o recesso​ de forma exagerada pode começar a sentir complicações de saúde. Os sintomas mais frequentes da queda da imunidade incluem infecções, fadiga e perda de cabelo. Diante disso, especialistas alertam para a importância de adotar hábitos saudáveis que contribuam para o fortalecimento do sistema imunológico.

Para a nutricionista, Mahyá Martins, é essencial retornar a rotina com uma alimentação equilibrada. “Após o verão, devido a mudança de rotina, exposição ao sol, ingestão de alimentos mais calóricos e baixa ingestão de água, o corpo pode apresentar sinais de desequilíbrio. Retornar com uma alimentação equilibrada ajuda a repor nutrientes perdidos e a fortalecer a imunidade, incluindo diariamente frutas, verduras, legumes, grãos integrais e proteínas magras, como frango e o peixe. É importante voltar a rotina sem dietas compensatórias”, afirmou.

Outra forma de cuidado é apostar no consumo de alimentos ricos em vitaminas A, C, E, zinco e selênio. De acordo com Martins, são componentes aliados do sistema imunológico, entre outros. “As frutas cítricas, laranja, acerola e limão, vegetais verde-escuros, como couve e espinafre, castanha-do-pará, castanha-de-caju, nozes, sementes como linhaça e chia, além de alimentos fermentados, como iogurtes naturais, que ajudam a manter o equilíbrio da flora intestinal”, pontuou.

Além da seleção cuidadosa de alimentos com benefícios à saúde, outra estratégia para garantir um corpo saudável é reduzir o consumo de alimentos industrializados, priorizando refeições leves e fracionadas ao longo do dia, conforme recomendado pela nutricionista. "E manter uma boa ingestão de água. São atitudes simples que fazem a diferença. Deixar o corpo voltar a rotina aos poucos, sem restrições rígidas que possam prejudicar a saúde. A baixa ingestão de água, no geral, pode afetar o funcionamento dos rins, comprometer o desempenho físico e mental e até enfraquecer a imunidade, associando isso a exposição solar, intensifica ainda mais esses sintomas”, destacou.

Alimentos ricos em uma boa quantidade de água, como melancia, melão, sopas leves e sucos naturais são fundamentais para manter a hidratação durante e após o verão.

A nutricionista Amanda Silveira indica opções de sucos naturais que atuam diretamente no fortalecimento da imunidade. “Uma das dicas para uma boa saúde é consumir diariamente mais líquidos, incluindo sucos de frutas diversas como por exemplo, uva, abacaxi, manga, melão e laranja. A proteção com o organismo começa de dentro para fora, evitando assim as diversas alterações que comprometem a saúde nesse período de férias e pós-férias”, destacou.

Para evitar problemas, esses cuidados devem se estender ao longo do ano e não somente no verão, como indicou a nutricionista Mahyá Martins. “É importante manter uma rotina de alimentação saudável, não somente em datas específicas, mas como hábito. Controlar o consumo de sal e açúcar, evitar exageros, além de praticar uma atividade física para manter o corpo ativo. A constância de uma rotina saudável é o que garante saúde ao longo do ano, de preferência sempre em acompanhamento de um profissional”, finalizou.