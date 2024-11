Ufra inscreve para PS inédito com 168 vagas de graduação para indígenas e quilombolas

Indígenas e quilombolas podem participar de processo seletivo inédito na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). As inscrições para o Processo Seletivo de Indígenas e Quilombolas (Psiqui 2024), iniciaram nesta segunda-feira (04/11) e seguem abertas, gratuitamente, até o dia 25 de novembro. O Processo Seletivo conta com 168 vagas para 42 cursos de graduação presencial nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé Açu. A seleção será composta por uma prova escrita de redação em Língua Portuguesa, agendada para o dia 19 de janeiro de 2025 e entrevista marcada para o dia 24 e 28 de fevereiro, do mesmo ano.

VEJA MAIS:

Como se inscrever?

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) e escolher o curso de sua preferência. No ato da inscrição, deverão ser anexados os seguintes documentos: declaração de autorreconhecimento, assinada pelo candidato; declaração de pertencimento assinada por 3 lideranças; cópia do histórico escolar de ensino médio; certificado de conclusão do ensino médio (ou declaração atualizada de conclusão do ensino médio) e declaração de não ingressante em curso de graduação.Todos esses itens podem ser encontrados na seção anexo do edital.

Quem pode concorrer?

As vagas são destinadas apenas para Indígenas e Quilombolas que ainda não tenham ingressado no ensino superior. Candidatos que tenham graduação; que tenham ingressado no Ensino Superior, mesmo que não tenham concluído nenhuma disciplina e que estão vinculados ao Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor), não poderão participar do Processo Seletivo.

Como e quando será a prova?

A prova de Redação em Língua Portuguesa, será realizada no dia 19 de janeiro de 2025, das 8h30 às 12h30, no campus escolhido no ato da inscrição. Nela, os candidatos deverão elaborar um texto de, no máximo, 30 linhas, em que serão avaliadas a fidelidade ao tema e a capacidade de comunicação escrita. Já a entrevista, será realizada de forma remota, entre os dias 24 a 28 de fevereiro de 2025. Para esta fase, estarão classificados apenas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5 na redação.

Quando sairá o resultado?

O resultado final do PSIQ será publicado no dia 20 de março de 2025, no site da Pró-reitoria de Ensino. As atividades acadêmicas dos aprovados iniciarão no primeiro semestre letivo de 2025, exceto para os cursos de Enfermagem, em Parauapebas, e Letras Língua Portugues, em Tomé-Açu, que iniciarão no segundo semestre seguindo o calendário acadêmico da Ufra.

Confira os cursos por campi da Ufra:

Belém

Agronomia; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Ciências Biológicas; Computação (Licenciatura); Engenharia Ambiental e Energias Renováveis; Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Engenharia de Pesca; Engenharia Florestal; Letras - Libras; Letras - Língua Portuguesa; Medicina Veterinária; Pedagogia; Sistemas de Informação; e Zootecnia

Capanema

Administração; Agronomia; Ciências Biológicas (Bacharelado); Ciências Biológicas (Licenciatura); Ciências Contábeis; Engenharia Ambiental e Energias Renováveis

Capitão Poço

Agronomia; Biologia (Bacharelado); Computação (Licenciatura); Engenharia Florestal; e Sistemas de Informação

Paragominas

Administração; Agronomia; Ciências Contábeis; Engenharia Florestal; Sistemas de Informação; e Zootecnia

Parauapebas

Administração; Agronomia; Enfermagem; Engenharia Florestal; Engenharia de Produção; e Zootecnia

Tomé-Açu

Administração; Biologia (Licenciatura); Ciências Contábeis; Engenharia Agrícola; e Letras - Língua Portuguesa