Ufra firma parceria com universidade chinesa para explorar tecnologias e nova rota marítima

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) firmou parceria com a Universidade Hohai, e outras empresas chinesas, para desenvolver inovações agrícolas capazes de recuperar áreas degradadas, além da implantação de uma nova rota marítima que visa facilitar as trocas comerciais sino-brasileiras. A Ufra foi representada pela reitora Herdjania Veras de Lima, que integrou a Comitiva Precursora do Governo Federal Brasileiro, que esteve na China entre os dias 20 e 27 de maio deste ano.

A viagem à China foi financiada pela empresa chinesa Zhuhai Sino-Lac Supply Chain, e contou com representantes dos estados do Amapá e do Mato Grosso. O ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góes, não pôde acompanhar a comitiva devido às tragédias ambientais no Rio Grande do Sul.

A nova rota marítima direta entre Brasil e China, ligaria a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau ao porto de Santana, no Amapá, facilitando assim a importação dos biofertilizantes, objeto de estudo e cooperação entre a Ufra e a universidade chinesa de Hohai, e a exportação de commodities agrícolas do Brasil.

Segundo dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, a China se mantém como principal destino das exportações do agronegócio brasileiro, tendo alcançado a cifra de US$ 11,62 bilhões entre janeiro e março de 2024.

“Hoje as rotas que existem vêm da China e a maioria vai para Santos, em São Paulo. Essa nova rota vem direto pelo Pacífico via canal do Panamá, chegando no Brasil pelo porto de Santana. Uma rota mais curta vindo pelo Pacífico e não pelo Atlântico. O projeto dos biofertilizantes que estão sendo produzidos na China, vem nesses navios abastecer a gente com esse produto e voltaria com outros produtos”, afirmou a reitora.

VEJA MAIS

A tecnologia desenvolvida em Hohai está sendo testada no campus da Ufra Paragominas, por meio de uma parceria com a cooperativa agroindustrial Coopernorte, na cultura do milho. Os estudos iniciaram em março de 2024, entretanto, os dados iniciais mostram resultados satisfatórios na melhoria da fertilidade e biota do solo.

O experimento é acompanhado pela professora da Ufra, Elaine Guedes Lobato, que avalia como promissora a ferramenta. “Os primeiros resultados demonstram que o biofertilizante está sendo positivo para cultura e para o solo da região, principalmente em condições de solo pobres em nutrientes e matéria orgânica”, disse.

Um dos principais objetivos do projeto dos biofertilizantes é criar um modelo testado para recuperar inicialmente um milhão de hectares para a agricultura familiar, com recursos brasileiros e chineses.