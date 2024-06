UFPA: veja o resultado do processo seletivo especial para o curso de Educação do Campo

Os participantes do processo seletivo especial para o curso de Licenciatura em Educação do Campo 2024 (PSE 2024-2) da Universidade Federal do Pará (UFPA) já podem acessar a lista de classificados, disponível no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps). Ao total, foram ofertadas 200 vagas, distribuídas entre os municípios de Abaetetuba, Cametá, Gurupá e Oeiras do Pará.

A partir disso, os candidatos deverão aguardar o lançamento do edital de habilitação no site do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac) que será informado em breve, com informações sobre o calendário e as orientações para a habilitação dos candidatos aprovados. No edital, será informado sobre os prazos e a documentação necessária.

A matrícula será realizada posteriormente nas faculdades.