UFPA será sede da maior reunião científica do Brasil e da América Latina; vídeo

A Universidade Federal do Pará (UFPA) vai sediar a próxima edição da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). A informação foi divulgada pelo reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, na manhã desta quarta-feira (5), durante uma coletiva de imprensa no campus Guamá. O evento é considerado a maior reunião científica do Brasil e da América Latina.

A 76ª edição da Reunião Anual do SBPC está agendada para ocorrer em julho de 2024. Tourinho comenta sobre a UFPA ter sido escolhida, entre outras universidades do país, para ser o local de concentração do maior evento científico da América Latina:

"Nós estamos muito felizes com esse acontecimento, com a confiança demonstrada pela SBPC. Gostaríamos de motivá-los para organizarmos um grande evento e fazer desse campus, desta cidade, da Amazônia, o centro do debate científico nacional".

Sobre a SBPC

A finalidade da SBPC é atuar em defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. A SBPC foi fundada em 1948 e, desde então, exerce um papel importante no desenvolvimento do sistema nacional de ciência e tecnologia e na divulgação e popularização da ciência no país.