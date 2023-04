UFPA anuncia reajuste no valores das bolsas acadêmicas e dos auxílios estudantis

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou, nesta terça-feira (4), o reajuste do valor das bolsas acadêmicas e dos auxílios de Assistência Estudantil. O valor que, antes, era de R$400,00, passa agora para R$700,00 a partir deste mês de abril. O pagamento inicia no mês de maio. Serão reajustadas bolsas e auxílios dos Programas de Iniciação Científica, Iniciação à Extensão, Monitoria, Tutoria e Assistência Permanência Estudantil.

O reajuste acompanha o valor anunciado pelo governo federal para as bolsas de Iniciação Científica pagas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e será custeado com valores de recomposição do orçamento das universidades federais, a serem anunciados pelo Ministério da Educação (MEC).

Ainda em janeiro deste ano, o CNPq estudava conceder um reajuste da ordem de 40% no valor das bolsas de pesquisa em mestrado e doutorado, conforme anunciou, na época, o novo presidente do órgão, Ricardo Galvão.

Em fevereiro veio a oficialização pelo governo federal do reajuste das bolsas de graduação, pós-graduação, de iniciação científica e de Permanência terão reajustes que variam entre 25% e 200% em todo o país. No caso das bolsas de mestrado e doutorado, por exemplo, que não tinham aumento desde 2013, a variação é de 40%.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)