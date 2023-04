UFPA: mais de 1,4 mil estudantes podem perder vagas

Estudantes que ultrapassaram o tempo máximo de conclusão de seus cursos na Universidade Federal do Pará (UFPA) poderão perder as vagas. Na segunda-feira (3), a instituição determinou que 1.466 estudantes precisam manifestar interesse em concluir a graduação e apresentar documentação para análise da situação. O prazo para comparecimento é o dia 20 de abril.

Para não ser jubilado, o convocado deve procurar a direção da faculdade para ser informado sobre a situação acadêmica e orientado quanto aos procedimentos a serem adotados para a conclusão do curso. Os casos serão avaliados individualmente, por comissões internas dos cursos. Se o caso for deferido, será elaborado um planejamento das atividades curriculares a serem desenvolvidas pelo discente e ele precisará assinar um termo de compromisso para cumprimento das atividades previstas no período concedido.

Quem não comparecer à convocação no prazo estabelecido terá sua vaga prescrita a partir do dia 22 de abril de 2023.

O chamamento para prescrição de vagas é feito anualmente pela universidade, mas, desde 2020, foi interrompido em decorrência da pandemia de covid-19. O retorno da convocação em 2023 tem um diferencial, como explica a pró-reitora de Ensino de Graduação, Loiane Prado Verbicaro.

“Com a covid-19, não consideramos os anos de 2020 e 2021 na contagem do tempo máximo de graduação. Assim, somamos dois anos ao prazo normal de prescrição, atendendo à Resolução UFPA N.º 5332/2020. A intenção é que todos possam concluir seus cursos. No entanto, os prazos devem ser cumpridos, pois, logo após, a UFPA iniciará as análises para a ocupação das vagas remanescentes, para que outras pessoas possam também acessar a universidade pública”, diz.

O Regulamento de Graduação da UFPA determina que os alunos que ultrapassarem o tempo máximo de graduação (tempo de curso, mais 50%) perderão o direito à vaga e serão jubilados. A relação completa do estudantes convocados para conclusão de seus cursos está disponível na página do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos.