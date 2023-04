Campanha ‘Páscoa Fome Zero’ arrecada doações para comunidade quilombola

Esta semana, a organização estudantil Enactus UFPA (Universidade Federal do Pará) promove a campanha "Páscoa Fome Zero", com o objetivo de arrecadar fundos e alimentos para a montagem de cestas básicas para famílias carentes assistidas por projetos da instituição, em especial a comunidade quilombola Bom Intento, em Bujaru, nordeste do Pará.

A comunidade reúne cerca de 100 pessoas, que já fazem parte do projeto Girassol, da Enactus, que promove a criação de fornos solares para ajudar na subsistência das famílias que não têm acesso ao gás de cozinha. Nesta Páscoa, a organização estudantil pretende arrecadar 200 cestas para distribuir na comunidade.

“A gente está procurando unir todos os nossos esforços para promover uma Páscoa de qualidade a essas comunidades que precisam do nosso apoio. Nós estamos recebendo tanto fundos quanto alimentos aqui na UFPA, mas também podemos ir até o doador. Toda ajuda é bem-vinda”, informa Eloise, uma das líderes da Enactus UFPA.

VEJA MAIS

A iniciativa se mobiliza diante de um cenário de necessidade do Pará e de todo o país: de acordo com o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da covid-19 no Brasil, a fome atinge 33,1 milhões de pessoas, o que corresponde a 15,5% da população. O problema é ainda mais grave na região Norte, onde a fome acomete 25,7% das famílias.

As doações podem ser feitas até o fim desta semana. Quem preferir doar o alimento pode ir direto à sede da Enactus na UFPA, ou solicitar que a equipe vá buscar a doação por meio dos contatos disponíveis nas redes sociais e no número (91) 98255-4131. Quem quiser fazer doação em dinheiro, pode usar a chave de Pix ce@enactusufpa.org - qualquer quantia é aceita.

Outras campanhas

Em 2020 e 2021, durante o pico da pandemia de covid-19, as campanhas “Multiplique Esperança” arrecadaram 7,7 toneladas de alimentos, além de kits de higiene pessoal, máscaras de proteção e face shields.

Comunidades do Aurá, em Ananindeua, nas ilhas de Arapari e das Onças, em Barcarena, da cidade de Moju, no nordeste paraense, foram algumas das comunidades já beneficiadas pelo projeto.

Doação ‘Páscoa Fome Zero’

Período: até domingo, 9/04

Endereço: Rua Augusto Correa, 01, edifício Universitec sala 12B, Guamá, Belém/PA

Entrega das cestas: 15/04