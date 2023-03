Domingo de Ramos tem extensa programação pela Arquidiocese de Belém; confira

A Celebração do Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa na Igreja Católica. É o momento que relembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, onde ocorre o reconhecimento, segundo a fé cristã, de que ele é o filho de Deus. Logo, é uma celebração importante e uma das mais icônicas da igreja. Na Arquidiocese de Belém do Pará, a celebração do Domingo de Ramos, neste dia 2 de abril, ocorrerá nas 103 paróquias presididas pelos párocos e vigários de acordo com a programação própria.

"O Domingo de Ramos é uma prévia do Tríduo Pascal (Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão e Sábado de Aleluia). O Evangelho do dia é o mesmo da Sexta, assim como o vermelho usado pelos sacerdotes no Domingo de Ramos e na Sexta-feira da Paixão, a cor simboliza o fogo purificador, o sangue e o martírio de Jesus. A Liturgia Eucaristia recorda a Quinta-feira Santa e os cânticos são um prenúncio do sábado", diz nota da Arquidiocese.

Na Catedral Metropolitana, a programação começa às 8h30 com a benção e procissão dos Ramos, com saída da Igreja Santo Alexandre para Catedral Metropolitana, onde será celebrada a Santa Missa pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa.

Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, presidirá a missa às 8h, na Paróquia Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Pará. Às 18h, ele estará na Comunidade São João Bosco, no bairro da Sacramenta. O monsenhor Paolo Andreolli, bispo nomeado para Arquidiocese de Belém, preside às 7h, na Paróquia Ascensão do Senhor em Ananindeua.

Coleta da solidariedade e Campanha da Fraternidade 2023

Também no Domingo de Ramos, será realizada a Coleta da Solidariedade, ação da Igreja Católica do Brasil em virtude do encerramento da Campanha da Fraternidade 2023. Os recursos arrecadados são destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao tema da campanha. O gesto concreto na Arquidiocese será destinado à Cáritas Arquidiocesana, entidade responsável pelas Ações de Caridade da Arquidiocese de Belém.

Todos os anos, a Campanha da Fraternidade escolhe um assunto de relevância social para ser refletido, este ano foi o combate à fome, com tema: “Fraternidade e fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer (Cf. Mt 14,16)".



Veja a programação oficial do Domingo de Ramos na Grande Belém

REGIÃO EPISCOPAL SANT’ANA: Campina, Cidade Velha, Batista Campos, Jurunas, Condor e Umarizal

Catedral Metropolitana

- 8h30 – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 17h e 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Santuário São Judas Tadeu

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Sant’Ana da Campina

- 6h45 – Capela do Bosco - Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 8h30 – Igreja Matriz- Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 9h30 – Capela Santo Antônio - Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

Paróquia São José

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 11h, 17h e 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Cidade Velha

- 7h – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa (saída Arsenal da Marinha)

- 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Jurunas

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

Paróquia Santíssima Trindade

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa (saída Igreja do Rosário)

- 11h30, 17h e 19h – Missa e Bênção dos Ramos



REGIÃO SANTA MARIA GORETTI: Nazaré, Fátima. São Brás, Canudos, Terra Firme, Guamá, Cremação

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

- 7h45 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 6h30,10h,12h, 16h, 18h e 20h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Antônio Baena

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa (saída Capela Três Pastorinhos)

- 17h30 e 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia São Francisco de Assis (Capuchinhos)

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 6h, 18h e 20h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia São Miguel

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa (saída Praça Dalcídio Jurandir)

Paróquia Santa Maria de Belém

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia São Pedro e São Paulo

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa (saída do ll portão da UFPA)

Paróquia São José de Queluz

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 17h e 19h – Missa e Bênção dos Ramos

REGIÃO SANTA CRUZ: Val-de-Cans, Telégrafo, Umarizal Sacramenta, Barreiro, Pedreira, Marcos, Sousa, Marambaia e Castanheira

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa (saída Capela Sagrado Coração de Jesus)

- 17h e 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

- 9h – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa (Saída das Comunidades)

Paróquia São Geraldo Magela

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 11h e 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

- 7h – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa (Saida Comunidade Santo Antônio)

- 11h e 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia São Raimundo Nonato

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa; saída da Praça Brasil

- 11h e 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Santa Cruz

- 07h – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 09h, 11h e 18h30 – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia São Francisco Xavier

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia São João Paulo II

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 8h30, 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia São Jorge

- 07h – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Sagrada Família

- 07h Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia São Benedito

- 07h Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS: Bengui, Catalina, Cabanagem, Mangueirão, Parque Verde, Satélite, Tenoné, Una, Coqueiro

Paróquia Arcanjo São Miguel

- 7h30 – Missa e Benção dos Ramos

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Santa Edwiges

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa (saída da Comunidade São Francisco de Assis)

Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa; saída da Comunidade Imaculado Coração de Maria

- 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa; saída da Comunidade São José

- 19h – Missa e Bênção dos Ramos

REGIÃO EPISCOPAL SÃO JOÃO BATISTA: Cotijuba, Outeiro, Icoaraci, Parque Guajará, Tapanã, Pratinha

Paróquia São Francisco de Assis - Tapanã

- 7h30 – Missa e Bênção dos Ramos

- 18h30 – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição - Outeiro

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Jesus Bom Samaritano (Tapanã)

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório

- 9h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa saindo da Comunidade Nossa Senhora das Graças



REGIÃO SÃO VICENTE DE PAULO: Ananindeua – Atalaia, Guanabara, Coqueiro, Icui, Paar

Paróquia Mistério da Transfiguração do Senhor

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 18h30 – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Nossa Senhora do Amparo

- 7h30 – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

Paróquia Santa Maria Mãe de Deus

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

Paróquia Santa Paula Frassinetti

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Santo André Apóstolo

- 07h – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

Paróquia Santa Rita de Cássia

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

REGIÃO MENINO DEUS: Ananindeua- Águas Lindas, Aurá, Distrito Industrial, Julia Seffer, Centro / e Marituba –Nova União, Almir Gabriel, Nova Marituba, Canaã Centro

Paróquia Nossa Senhora das Graças

- 07h – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 19h – Missa e Benção dos Ramos

Área Missionária São Paulo Apóstolo

- 8h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa (Igreja matriz São Pio de Pietrelcina)

Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Júlia Seffer

- 7h30 – Benção e Procissão de Ramos seguida de Missa

- 18h – Missa e Bênção dos Ramos

Área Missionária Santa Maria Mãe da Igreja

- 7h – Missa e Bênção dos Ramos seguida de missa

REGIÃO NOSSA SENHORA DO Ó: Benevides, Mosqueiro e Santa Bárbara

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Mosqueiro

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa (saindo Comunidade Senhor do Bonfim)

- 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Santa Rosa de Lima - Benevides

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa (saída da Paróquia Santa Rosa para o Ginásio Municipal Nagibão)

- 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Nossa Senhora do Carmo - Benevides

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa (saída da Paróquia Nossa Senhora do Carmo para o Ginásio Municipal Nagibão)

- 19h – Missa e Bênção dos Ramos

Paróquia Francisco de Assis Murinin - Benevides

- 7h – Bênção e Procissão de Ramos seguida de Missa

-18h – Missa e Bênção dos Ramos