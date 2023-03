Ovos da Páscoa de coxinha e empada: opções salgadas chamam atenção dos paraenses

Nem só de chocolate se fazem os ovos na Páscoa dos paraenses. Uma versão salgada que remete a uma paixão nacional, a coxinha de frango, ganhou espaço no paladar do público que não tem afinidade com doce. Em Belém, o ovo de coxinha começou a ser vendido na padaria Fortaleza Humaitá, localizada no bairro da Batista Campos, há três anos como uma alternativa para agradar o paladar dos clientes. O local já trabalhava com a comercialização de doces, pães e salgados, mas decidiu ampliar o cardápio por já fazer sucesso com os quitutes.

VEJA MAIS

A gerente do estabelecimento, Odineia Almeida, contou que os salgados fritos comercializados na padaria são muito conhecidos nas redondezas, principalmente a coxinha de frango.

“Nós já tínhamos os ovos de colher, trufas, biscoitos, que remetiam à Páscoa, mas faltava agraciar quem não gostava de chocolate. Como a coxinha já era a preferida de muitas pessoas, surgiu a ideia de fazer um ovo coxinha”, relembrou.

Apesar de ser relativamente grande, a massa do ovo não sofre muita alteração do salgado de origem. Ela é moldada na forma, é levada para o congelador por no mínimo 24 horas. Após ficar no formato de meio ovo, a massa congelada é frita. Além de ser recheada com creme de frango, o apetitoso prato ainda é decorado com cheiro verde e minis coxinhas.

O ovo de coxinha teve boa aceitação entre os clientes que são apaixonados pelo salgado (Amanda Gaspar / Especial O Liberal)

Segundo Odineia, a aceitação do público sempre foi muito positiva e há clientes que todos anos encomendam as suas. Na padaria, são oferecidos dois tipos de ovo coxinha: um de 250 g, no valor de R$ 25; e o de 400 g que sai a R$ 49.

“O sabor oficial que vendemos é a coxinha de frango, mas também podemos atender ao pedido do cliente, quem sabe fazer um de bacalhau. Se ele desejar comer a de 1 kg, vou precisar ir atrás de uma forma maior”, disse Odineia aos risos, acrescentando que estão dispostas a atender os clientes em qualquer circunstância.

Conheça o empadovo

Outra opção para os que não são fãs de chocolate é o empadovo. A receita nada mais é que uma empada em forma de meia banda do ovo da Páscoa. A iguaria inusitada ganhou sucesso na internet em 2019, quando um baiano compartilhou a criação. Agora, ela também pode ser encontrada em várias cidades brasileiras.

Já para os fãs de empada, o empadovo se tornou uma ótima opção para se deleciar na Páscoa (Felipe Moraes / Especial O Liberal)

Na capital paraense, o empreendedor Rangel Reis quis inovar e decidiu aderir à receita do empadovo para agradar o paladar dos clientes. Há um ano ele tem se desafiado a usar a mesma massa das empadinhas que vende para construir a base do produto.

“A diferença é eu uso um molde específico para deixá-la com mais ‘cara de Páscoa’, porém, o grande desafio é a hora de desenformar, tem que ter bastante atenção para não quebrar e ficar no formato certo”, explicou Rangel.

O ovo salgado pode ser comprado nos sabores de frango com catupiry; calabresa; jambu com tucupi e camarão; entre outras infinidades de degustações que estão no cardápio das Empadas do Rangel.

O empadovo pode ser de frango, calabresa ou doce mesmo, dependendo do pedido de cada cliente (Felipe Moraes / Especial O Liberal)

“Uso 400 g de recheio. Mas pode variar do que cada cliente deseja. Já tem bastante pessoas encomendando tanto a doce quanto a salgada. As pessoas estão tendo uma boa aceitação”, afirmou o empreendedor, acrescentando que o preço do empadovo pode variar de R$ 40 a R$ 70.