'Filé Saddam Hussein': conheça a origem do prato 'famosinho' em Belém

Que comer é um dos prazeres da vida todo sabe. Mas há quem goste também de sair para comer, e alimentar-se bem. Por isso, pratos que misturam a saciedade com boa gastronomia tornam-se mais populares entre os clientes. Em Belém, o Filé Saddam Hussein, servido pelo restaurante Roxy Bar, é considerado um dos “queridinhos” nesse quesito. Feito com uma generosa porção de carne bovina coberta por presunto e queijo, acompanhado de arroz a piamontese, batatas francesas, farofa de ovo e um delicioso molho de cebolas, se tornou uma das grandes pedidas para os belenenses que costumam frequentar o estabelecimento.

Criado por meio de sugestões de clientes, o "Saddam" está há mais de 25 anos no cardápio do restaurante, sendo considerado como o carro-chefe do estabelecimento. De acordo com o chef Altair Santana, que coordena a cozinha da unidade localizada na Avenida Centenário, na Val de Cans, em dias de semanas chegam a sair cerca de 150 pratos só filé. Já aos finais de semana, o número dobra, chegando a 300.

Para o chef, toda essa “fama” foi atribuída pelo fato do “Saddam” ser um prato preparado em poucos minutos, mas também por causa da famosa farofa de ovo.

“Nós somos paraenses, e todo paraense gosta muito de farofa. Também tem o piamontese, a qualidade de produtos que a gente consegue colocar para o cliente”, enumerou sobre as qualidades da refeição, que serve até duas pessoas, que fideliza os consumidores.

Além disso, Altair afirmou que costuma ter cuidado para que o prato não perca a qualidade ao longo dos anos, e se esforça ao máximo para estar sempre próximo ao cliente, seja para ouvir críticas ou elogios. Com 12 anos de “casa”, o chef contou que já viu pessoas virem de longe apenas para desfrutar a refeição.

“Tem uma cliente que veio de Paris para Belém apenas para comer o ‘Saddam’, e ela disse que não mudou o sabor desde a última vez que havia provado. Elogiou bastante! O cliente que é nosso mesmo sabe quando mudamos um creme de leite, requeijão, farinha, esse é o nosso diferencial”, disse o chef da cozinha sobre os funcionários se esforçarem para manter o padrão, sendo esse o maior desafio enfrentado pela equipe que trabalha na cozinha.

Por agradar o paladar de quem costuma provar a iguaria uma vez, e querer repetir sempre mais, uma suposta receita do “Saddam” começou a circular na internet, possibilitando que o público pudesse reproduzir o prato dentro de casa. Na visão do chef Altair, o “vazamento da fórmula” é percebido com bons olhos, mostrando a satisfação dos clientes.

“Eu acho muito legal, porque se eles têm a curiosidade de reproduzir o prato é sinal que está sendo um sucesso, e eu já vi várias receitas na internet, mas não tem nada haver com o nosso prato”, pontuou Altair aos risos.

Por que o prato do Roxy Bar chama-se “Saddam Hussein”?

Os pratos que compõem o cardápio do Roxy Bar são denominados com os nomes de artistas nacionais, regionais e internacionais. Assim como existe o “FIlhote Dira Paes”, “Filé Madonna” e o “Medalhão Fernanda MonteNegro”, também há um “Filé Saddam Hussein”, explicou o chef Altair Santana.

“Ele [o prato] está no curta metragem, mas também temos entradas que homenageiam vários artistas”, esclareceu sem mencionar curiosidades sobre a existência da comida.

Quanto custa o “Filé Saddam Hussein” do Roxy Bar?

O prato, que serve duas pessoas, chega a custar R$ 98.