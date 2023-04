Creche Santa Rita de Cássia organiza espetáculo no Theatro da Paz para arrecadar fundos

Com objetivo de arrecadar fundos para a Creche Santa Rita de Cássia, no bairro do Marco, em Belém, no dia 5 de abril, às 20h, no Theatro da Paz, será realizado o espetáculo Arte Solidária. A entidade filantrópica sem fins lucrativos atende 80 crianças oriundas de famílias carentes, da Terra Firme, Curió Utinga, Marco, além daquelas encaminhadas pelo conselho tutelar, nas turmas do maternal 2, jardim 1 e 2. A apresentação artística, que contará com a participação voluntária de várias atrações da terra, é um dos planejamentos que visam contribuir para as despesas gerais do local, entre elas, o pagamento dos seus funcionários.

A creche faz parte da Associação Santa Rita de Cássia, que surgiu a partir da igreja católica de mesmo nome, e tem como atual presidente, Arminda Souza, e sua vice, Lilian Castro. Segundo a titular da instituição, o estabelecimento educativo é mantido por renda de associados, os chamados padrinhos solidários, que são pessoas físicas ou jurídicas, que colaboram com doações, e promoções de eventos, como bazares, jantares, apresentações musicais e realização de bingos.

Os custos com pagamentos de funcionários são em torno de R$ 28 mil por mês, conforme informou a diretoria (Sidney Oliveira/O Liberal)

“O espetáculo Arte Solidária tem a colaboração de um grupo de artistas solidários que irão se apresentar no Theatro da Paz. O evento contará com a presença do músico Luiz Pardal, da Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, coordenada pelo professor Áureo de Freitas, além dos bailarinos do Centro de Dança Ana Unger. Será uma noite inesquecível!”, afirmou Arminda Souza. Os ingressos custam R$60,00 e podem ser comprados na bilheteria do teatro ou por meio do site www.theatrodapaz.com.br.

Acácia Rodrigues, coordenadora pedagógica da Creche Santa Rita de Cássia, trabalha há cinco anos na entidade. Ela explica que o estabelecimento de ensino funciona em período integral, sendo a entrada das crianças às 8h e saída às 16h. Durante esse período, elas recebem lanche e depois almoço, enquanto à tarde, ganham o lanche vespertino. Todos os uniformes e materiais escolares foram distribuídos gratuitamente no início deste ano.

Os custos com pagamentos de funcionários são em torno de R$ 28 mil por mês, conforme informou a diretoria (Sidney Oliveira/O Liberal)

“Nós recebemos aqui 80 crianças, elas vêm de famílias que necessitam mesmo desse espaço. A maioria dos uniformes nós mesmos conseguimos. Esses meninos e meninas em sua maioria são do Marco, mas algumas delas são do Curió Utinga e Terra Firme. A maioria sofre muitos maus tratos, por isso são encaminhadas pelo conselheiro tutelar do bairro, que é nosso parceiro. Acabamos contribuindo não só com as crianças, mas também com todos os seus familiares. No final do ano, por exemplo, eles recebem cestas básicas da nossa diretoria”, disse Acácia Rodrigues.

Atualmente, a Creche Santa Rita de Cássia conta com o apoio de cerca de 70 padrinhos solidários, estima a coordenadora pedagógica. Ela conta que os trabalhos feitos pela associação são divulgados nas redes sociais da creche. “A nossa equipe é uma equipe toda formada, pós-graduada. Então, a gente participa de várias formações para que possamos oferecer uma educação de qualidade, e isso a gente mostra nas nossas redes sociais. As pessoas podem nos procurar pelo Facebook, por exemplo, e entrar em contato conosco”, afirmou. Os custos com pagamentos de funcionários são em torno de R$ 28 mil por mês, conforme informou a diretoria.

A entidade filantrópica sem fins lucrativos atende 80 crianças oriundas de famílias carentes, da Terra Firme, Curió Utinga, Marco, além daquelas encaminhadas pelo conselho tutelar (Sidney Oliveira/O Liberal)

Serviço

Espetáculo Arte Solidária

Dia: 5 de abril

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Os ingressos custam R$60,00 e podem ser comprados na bilheteria do teatro ou por meio do site www.theatrodapaz.com.br.

Dados para contribuições:

Associação Santa Rita de Cássia.

Banco do Brasil

Agência: 0765-X

C/C : 13803-7

Chave PIX: 05418157/0001-55 (CNPJ)