Casal de amigos viraliza ao dançar brega dentro do ônibus UFPA Pedreira e mostrar todo ‘caqueado’

O casal de amigos Izaque Nascimento e Maíra Fernanda viralizou na internet, na última quinta-feira (30), após aparecer dançando um brega marcante dentro do ônibus UFPA Pedreira, em Belém. Eles mostraram todo o “caqueado” característico do ritmo e animaram a noite dos passageiros que estavam no coletivo.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

Em entrevista ao O Liberal.com, o mecânico Izaque, de 24 anos, contou que o vídeo foi filmado, na sexta-feira (24), quando ele e a amiga estavam voltando para casa depois de se divertir no “Vadião” - festa universitária da Universidade Federal do Pará (UFPA) que ocorre semanalmente. Maíra é estudante de pedagogia da universidade e foi quem convidou o amigo para a festança.

A ideia de começar a dançar dentro do ônibus teria surgido da Maíra, a sua maior parceira de festas. “Nós estávamos no ônibus nos divertindo, cantando, e o rapaz ligou a caixinha de som e ela falou para nós dançarmos. Eu disse: ‘Eu vou se tu for’. E ela respondeu: ‘borá!’. Daí eu puxei ela e começamos”, relembrou o mecânico.

No vídeo, que ganhou repercussão no Instagram, é possível ver o momento em que os amigos começaram a sacolejar com o ônibus parado e os presentes se animam, incentivando-os com gritos de “vai”.

Izaque afirmou que não tinha a mínima noção de que o vídeo poderia viralizar. Para ele, viver aquele momento com a amiga foi apenas um momento de felicidade cotidiana.

“Estou achando a repercussão muito legal, porque foi uma coisa nova para mim e para a Maíra, ela também está curtindo bastante. Ela até deu a ideia para a gente continuar gravando mais vídeos dançando", revelou o mecânico.

Valéria Paiva reagiu ao vídeo

Uma das várias páginas na internet compartilhou o vídeo de Izaque e Maíra dançando brega ao som do single de “Príncipe Negro é o Show”, da Banda Fruto Sensual. A vocalista Valéria Paiva comentou no post elogiando o desempenho do casal. "Hahaha. Égua", escreveu Valéria com vários emojis de coração.

“Eu fiquei muito surpreso do vídeo ter chegado até a cantora e ela comentando, curtindo no meu perfil, me deixou feliz demais. A Valéria é uma cantora que crescemos ouvindo, não podíamos ficar mais lisonjeados por ela ter notado a gente”, mencionou Izaque contente.