Secretária do Ministério das Mulheres articula políticas públicas em Belém

Em visita a Belém ao longo desta semana, a Secretária Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, Carmen Foro, se reune com lideranaças da sociedade civil e governo estadual e municipal para articular políticas públicas para mulheres que incluam a realidade do Pará. Carmen, parense natural de Igarapé Miri, em entrevista ao jornal O Liberal nesta quinta-feira, 30, diz que o Governo Federal fará investimentos na região e, por isso, precisará da parceria do Estado e dos municípios para concretizar projetos.

"O conjunto de políticas públicas do Governo Federal se dá, em sua execução, no município e no Estado. Então o Governo vai fazer investimentos e aportes em recursos, equipamentos etc. e nós precisamos dessa articulação. Sem eles, não tem como, por exemplo, implementar uma Casa da Mulher Brasileira. Esses governos precisam colocar sua contrapartida, garantindo terreno, servidores, profissionais para que seja um projeto concreto. A gente espera um bom diálogo com o prefeito Edmilson e com o governador Helder, assim como com o parlamento municipal e estadual no sentido de garantir emendas para reforçar esses projetos".

Alguns dos elementos que também chamam atenção da secretária e que devem colaborar com essa articulação é a Secretaria de Estado da Mulher (Semu), criada recentemente, em 7 de março deste ano, cuja secretária é a advogada Paula Gomes, e a Coordenadoria da Mulher de Belém, vinculada à Prefeitura, que são dois órgãos "muito importantes na criação e execução de políticas para mulheres" no Pará.

Principais eixos de trabalho

Carmen Foro explica que, desde quando foi instituído, no dia 1º de janeiro, o Ministério da Mulher, por meio das suas secretarias, têm se articulado para pensar propostas que impacte positivamente diferentes aspectos da vida das brasileiras. Ela menciona, por exemplo, que ainda no dia 8 de março, o Governo Federal anunicou um pacote de políticas públicas para mulheres que chegou a ser apresentado também, no início deste mês, no encontro anual da ONU sobre igualdade de gênero, em Nova York.

"Estive na segunda comissão mais importante da ONU, que é a Comissão sobre a Situação das Mulheres, CSW, na sigla em inglês, que falou, este ano, sobre inovação tecnológica, educação, acesso à internet e o processo de digitalização - que é necessário para ampliar o acesso das mulher às políticas públicas e ao mercado de trabalho. O presidente da ONU chegou a afirmar que levará 300 anos para alcançarmos a equidade de gênero. No nosso caso, nós temos que recomeçar tudo de novo, porque tivemos o fim do Ministério das Mulheres no último governo e, agora, estamos restituindo e a gente está muito preocupado com os retrocessos em segurança, educação e renda", afirma.

Carmen destaca uma das políticas públicas do pacote apresentado no encontro internacional que deve impactar positivamente a vida das brasileiras: "Um exemplo concreto é o investimento de 100 milhões de reais de parte do Governo Federal em bolsas de estudo para que mulheres possam alcançar mais espaços na área da ciência, na área de exatas e em outras carreiras, porque, quando a gente olha o nível geral da Educação, a mulher tem muito mais escolaridade e estudo que muitos homens, mas, ainda assim, ganham menos. E quando você analisa os topos de carreira, também diminui a presença das mulheres".

Relacionado à escolaridade e emprego, Carmen destaca a geração de renda como outra pauta de destaque no Ministério: "nós precisamos fortalecer a autonomia econômica das mulheres, porque quando você faz a leitura do cenário de emprego, desemprego e geração de renda, você vê que é algo muito grave - as mulheres estão sempre nas piores posições e, no Pará, que tem um alto índice de desemprego, a gente percebe que as mulheres estão lá embaixo. Para virar essa situação é preciso que mulheres tenham mais oportunidades na geração de renda".

Um destaque especial à segurança

A secretária do Ministério das Mulheres também destacou que um dos grandes pontos de retrocesso nos últimos anos foi a segurança pública para mulheres. Ela descreve que a violência contra a mulher se tornou naturalizada em muitos aspectos, o que fez com que índices de feminicídios, estupros e outras agressões aumentassem.

Carmen destaca um dado do Fórum Nacional de Segurança Pública que diz que três mulheres são mortas, por dia, no país e comenta: "Cada vez mais nós temos visto os traços de misoginia presentes nos crimes, pela forma como as mulheres são agredidas, violadas e feridas. A misoginia é gritante".

Quanto à realidade do Pará, a secretária destaca os casos de estupro e estupro de vulnerável, em especial em regiões como o Marajó: "As mulheres e meninas não têm proteção - é uma violação terrível do direito de viver e isso nos assusta profundamente. E nas regiões mais empobrecidas - não por serem em si mesmas pobres - acabam sofrendo muito mais com tudo isso. Muita violência foi naturalizada, pelas mensagens vindas do último governo, e a gente vai ter que enfrentar isso".

Ainda nesta quinta-feira, Carmen Foro deve se reunir com a secretária da Semu e com a coordenadora da Combel, bem como parlamentares e vereadoras que puderem estar presente: "A gente precisa conversar sobre compromissos, seja no parlamento do município ou estadual, para fortalecer várias áreas das políticas para as mulheres".