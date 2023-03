Exploração sexual no Marajó e em Altamira é preocupante, diz secretário nacional em visita a Belém

Ariel de Castro Alves, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em visita a Belém, nesta quinta-feira (30), anunciou que a Comissão Interministerial de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes será reativada. Ele fez o comentário, na sede do Movimento República de Emaús, no bairro do Bengui, logo após ressaltar que os abusos sexuais no arquipélago do Marajó e na região de Altamira, são preocupantes. Para ele, a distância entre as cidades de um estado tão grande quanto o Pará, aumentam as vulnerabilidades.

O secretário iniciou a visita a Belém nesta quarta-feira (29), ao participar do quarto Workshop Amazônico de Direitos da Criança e do Adolescente. A visita ao Emaús foi por ser um núcleo de inclusão, apoio e proteção aos direitos humanos. Ele disse que conheceu o padre Bruno Sechi — fundador do movimento e que dá nome à avenida onde a sede do Emaús se encontra —, pelo padre Júlio Lancelotti, ativista social por direitos de população vulnerável em São Paulo.

"A distância, em muitas situações, das cidades, acaba gerando mais vulnerabilidades. Muitas vezes há até a necessidade de transporte fluvial. Então como nós estamos começando a gestão, estamos há dois meses apenas na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos, estamos dialogando com os municípios, com os governos estaduais, com as entidades para definir nosso planejamento, nossas prioridades e claro que Belém é é sempre uma referência, sempre uma prioridade. Nós temos várias preocupações com a região norte, com a região Amazônica, porque têm as suas peculiaridades", analisou o secretário.

Esse diálogo com os governos municipais e estaduais, destaca o secretário, é que vai nortear a criação de políticas públicas e reforçar a retomada da Comissão Interministerial de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que estava desativada. "Precisamos retomar os programas sociais e as atividades. Vamos ter agora o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e queremos pensar em ações voltadas à região Norte e a Amazônia. Essas áreas nos preocupam", complementou

"Muito se fala em criminalização da juventude e até de redução de maioridade penal. O crime só inclui quando estado e sociedade excluem. Nossa prioridade é fortalecer a juventude e a aprendizagem profissional, inclusão. Não há outro caminho a não ser a educação e o acesso ao ensino técnico e às universidades", concluiu Ariel. O prefeito Edmilson Rodrigues também acompanhou a visita do secretário ao Movimento República de Emaús, que atende cerca de 700 crianças e adolescentes.