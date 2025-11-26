Capa Jornal Amazônia
UFPA obtém credenciamento oficial do Campus Capanema e anuncia primeiros cursos para 2026​; confira

Com o credenciamento publicado no Diário Oficial da União, a unidade conquista autonomia administrativa e poderá funcionar plenamente como campus acadêmico

O Liberal
fonte

UFPA obtém credenciamento oficial do Campus Capanema e anuncia primeiros cursos para 2026​. (Reprodução)

O Campus Capanema da Universidade Federal do Pará (UFPA) passou a ser, nesta quarta-feira (26), oficialmente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Com o credenciamento publicado no Diário Oficial da União, a unidade conquista autonomia administrativa e poderá funcionar plenamente como campus acadêmico. A todo o Pará, teve dois novos campi credenciado nesta quarta, incluindo o novo campus de Rurópolis da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

Embora já contasse há anos com estrutura física, equipe e atuação regional consolidada, na prática muitos cursos e disciplinas ofertados em Capanema eram vinculados a outros campi da UFPA, sobretudo Belém e Soure (Marajó). Agora, com o reconhecimento oficial, o campus terá quadro próprio e gestão acadêmica local.

Em acordo firmado com o MEC, o Campus Capanema ofertará atividades, a partir de 2026, em dois cursos de graduação: Direito (40 vagas) e Língua Brasileira de Sinais – Libras (40 vagas). As aulas estão previstas para iniciar em 2027. Também estão previstas entre 10 e 15 vagas para professores, além de novos cargos técnicos.

O credenciamento marca um avanço na interiorização da universidade e fortalece a presença da UFPA no Nordeste Paraense, uma das regiões mais populosas do estado. A iniciativa está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 (ODS 4) da ONU, que prevê Educação de Qualidade.

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira, celebrou o anúncio nas redes sociais. “Hoje celebramos uma conquista histórica para a UFPA @ufpa_oficial e para o nordeste paraense. O Ministério da Educação credenciou oficialmente o Campus Capanema @ufpa_capanema, que por muitos anos já contava com estrutura, servidores dedicados e forte atuação regional, mas faltava o reconhecimento do MEC para que pudéssemos avançar. Agora, com a autonomia plena, teremos quadro próprio de professores, direção, planejamento acadêmico local e os primeiros cursos autorizados”, escreveu.

Segundo ele, as primeiras formações atendem a necessidades estratégicas da região. “Começaremos com duas formações estratégicas. Direito e Libras já estarão disponíveis no Enem 2026 para início das aulas em 2027. Isso é só o começo do que queremos construir para ampliar o acesso ao ensino superior e impulsionar o desenvolvimento regional”, disse.

O reitor também agradeceu à comunidade local. “Estou profundamente orgulhoso deste passo e agradeço à comunidade de Capanema e das cidades vizinhas. Esta vitória também é de vocês. Seguimos firmes na missão de interiorizar a UFPA com qualidade, compromisso, inclusão e esperança”, finalizou.

Nas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, também comemorou o credenciamento. “Saiu no Diário Oficial de hoje (26) o credenciamento de 10 novos campi das nossas universidades federais em todas as regiões do Brasil. Isso faz parte dos investimentos do PAC feitos pelo presidente Lula. Também lembramos que já autorizamos, em outubro, a criação de mais 6.488 vagas e cargos para professores e técnicos, onde as universidades já vão realizar concursos para seleção desses profissionais. E queremos que, já no Sisu do próximo ano, esses novos campi ofertem vagas para os estudantes que fizeram o Enem este ano. Já são quase 10 mil cargos de professores e técnicos autorizados”, comentou.

Palavras-chave

UFPA obtém credenciamento oficial do Campus Capanema e anuncia primeiros cursos para 2026​
Pará
.
