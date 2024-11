UFPA abre inscrições com 68 vagas para curso de Licenciatura em Educação no Campo

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abre nesta terça-feira, 05, as inscrições para o curso de Licenciatura em Educação no Campo 2025. O edital disponibiliza 68 vagas, distribuídas em três turmas, além de uma vaga para as pessoas com deficiência em cada turma. A formação é destinada a mulheres e homens das áreas rurais, sem formação de nível superior iniciada ou concluída.

O curso de Licenciatura da Educação do Campo foi criado com o objetivo de atender à demanda por formação superior dos educadores das escolas do campo. Para concorrer a uma vaga, é preciso comprovar um pertencimento a uma comunidade, com a declaração de pertencimento, assinada por três diferentes lideranças com seus respectivos números de RG e CPF.

As vagas serão ofertadas nos municípios de Abaetetuba, Cametá e Oeiras do Pará. A turma sediada em Abaetetuba (34 vagas) terá ênfase em Ciências Naturais, já as turmas de Cametá (22 vagas) e Oeiras do Pará (12 vagas) terão ênfase em Ciências da Natureza.

Inscrições

O período de inscrições para concorrer às vagas do Processo Seletivo II, na UFPA, inicia às 14h desta terça-feira (5/11) e termina às 17h do dia 19 de novembro de 2024. A inscrição é realizada por meio da página de seleção no site do Ceps/UFPA. Após preenchimento de formulário, o candidato deverá gerar o cartão de inscrição e imprimir para confirmar o registro.

Etapas da Seleção

As seleções serão realizadas em duas fases, sendo a primeira de homologação das inscrições e a segunda, entrevistas dos candidatos. As entrevistas serão nos dias 7 e 8 de dezembro de 2024, respectivamente, no campus da vaga escolhida.

Serviço:

Inscrições para o Processo Seletivo Especial do curso de Licenciatura em Educação no Campo:

Período de Inscrição: 5 a 19 de novembro de 2024, no site do Ceps/UFPA

Cartão de inscrição: disponível a partir de 2 de dezembro de 2024

Entrevistas: 7 e 8 de dezembro de 2024

Resultado das entrevistas: 17 de dezembro de 2024

Para mais informações, acesse o edital disponível no site do Ceps/UFPA.