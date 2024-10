UFPA abre inscrições para PS 2025 nesta terça-feira; veja como participar

As inscrições para o Processo Seletivo 2025 da Universidade Federal do Pará (PS UFPA 2025) começam a partir das 14h desta terça-feira (15). O candidato deve realizar sua inscrição por meio do site do Centro de Processos Seletivos da UFPA. São ofertadas 7.468 vagas em cursos presenciais de graduação e mais 200 vagas reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), sendo uma para cada oferta de curso, totalizando 7.668 vagas. As inscrições encerram às 17h do dia 13 de novembro, e a taxa de inscrição, no valor de R$100, deverá ser paga por meio de boleto bancário, até o dia 2 de dezembro de 2024.

Para participar do Processo Seletivo 2025 da UFPA, os candidatos precisam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 2024 (Enem), que tem provas marcadas para os dias 3 e 10 de novembro de 2024 . A nota do Enem é a forma de seleção utilizada pela Universidade para definir a classificação das vagas ofertadas.

Isenção da taxa

A solicitação da isenção do pagamento de inscrição poderá ser realizada durante todo o período de inscrição, das 14h do dia 15 de outubro às 17h do dia 13 de novembro de 2024, via sistema de inscrição. Quem tiver a sua solicitação indeferida terá o período de 19 a 21 de novembro de 2024 para interposição de recurso. Caso o indeferimento seja mantido, o pagamento da taxa deverá ser realizado, no máximo, até o dia 2 de dezembro, para a confirmação da inscrição.

Sobre as vagas

No ato da inscrição, o candidato deve escolher o grupo de vagas ao qual pretende concorrer, uma vez que, dependendo do grupo escolhido, há uma série de documentos que será exigida para a comprovação do perfil apto ao preenchimento da vaga na qual se pretende concorrer.

Das 7.468 disponibilizadas no PS 2025, a UFPA destinará 50% para a ampla concorrência e 50% para o atendimento exclusivo de candidatos que cursaram integralmente o ensino médio, ou equivalente, em escola pública ou em escolas comunitárias, que atuam no âmbito da Educação do Campo conveniada com o poder público, ou que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado Enem, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), ou de Exames de Certificação de Competência ou de Avaliação de Jovens e Adultos realizados pelos Sistemas Estaduais de Ensino.

Serviço

Processo Seletivo 2025

Inscrições: das 14h do dia 15 de outubro às 17h do dia 13 de novembro de 2024

Solicitação de isenção: das 14h do dia 15 de outubro às 17h do dia 13 de novembro de 2024

Interposição de recurso contra o resultado da solicitação de isenção: de 19 a 21 de novembro de 2024

Pagamento da taxa: até o dia 2 de dezembro de 2024

Mais informações na página do PS 2025 no site do Ceps ou por meio dos telefones (91) 3201-7266 (WhatsApp) e (91) 3201-8381.