UFPA divulga o edital do Processo Seletivo 2025

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta sexta-feira (04/10), o Edital do Processo Seletivo 2025 (PS UFPA 2025) para o ingresso de estudantes nos cursos de graduação presenciais da instituição. A UFPA está oferecendo para o próximo ano 7.468 vagas em cursos presenciais de graduação, e mais 200 vagas reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), sendo uma para cada oferta de curso, totalizando 7.668 vagas.

Para participar do Processo Seletivo 2025 da UFPA, o candidatos precisam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 2024 (Enem), que tem provas marcadas para os dias 3 e 10 de novembro de 2024 . A nota do Enem é a forma de seleção utilizada pela Universidade para definir a classificação às vagas ofertadas.

As inscrições iniciam às 14h, do dia 15 de outubro, e encerram às 17h do dia 13 de novembro de 2024, exclusivamente, por meio da página do PS 2025, disponível no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps). A taxa de inscrição tem o valor de R$100 (cem reais), que deverá ser pago por meio de boleto bancário, até o dia 2 de dezembro de 2024.

ISENÇÃO – A UFPA garante isenção total da taxa de inscrição às pessoas que comprovarem ter concluído ou estar concluindo, em 2024, o ensino médio, ou equivalente, integralmente em escola da rede pública, ou que tenham sido bolsistas integrais em escola da rede privada, durante os três anos do ensino médio.

A solicitação da isenção do pagamento de inscrição poderá ser realizada durante todo o período de inscrição, das 14h do dia 15 de outubro às 17h do dia 13 de novembro de 2024, via sistema de inscrição. Quem tiver a sua solicitação indeferida terá o período de 19 a 21 de novembro de 2024 para interposição de recurso. Caso o indeferimento seja mantido, o pagamento da taxa deverá ser realizado, no máximo, até o dia 2 de dezembro, para a confirmação da inscrição.

Grupo de vagas – No ato da inscrição, é imprescindível a total atenção na seleção do grupo de vagas ao qual qual pretendem concorrer, uma vez que, dependendo do grupo escolhido, há uma série de documentos que será exigida para a comprovação do perfil apto ao preenchimento da vaga em qual se pretende concorrer.

Das 7.468 disponibilizadas no PS 2025, a UFPA destinará 50% para a ampla concorrência e 50% para o atendimento exclusivo de candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio, ou equivalente, em escola pública ou em escolas comunitárias, que atuam no âmbito da Educação do Campo conveniada com o poder público, ou que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ou de Exames de Certificação de Competência ou de Avaliação de Jovens e Adultos realizados pelos Sistemas Estaduais de Ensino.

Quem não cursou a totalidade do ensino médio no sistema público de ensino ou cursou alguma disciplina ou séries isoladas do ensino médio em escolas particulares, comunitárias, filantrópicas, confessionais ou pertencentes ao Sistema S (Sesc, Senai, Sesi e Senac), não atende à condição exigida de egressa(o) do Sistema Público de Ensino Médio. Desta forma, o candidato não se enquadra no perfil do grupo de vagas. Por outro lado, dependendo do perfil social do inscrito, é possível que se enquadre em mais de um dos grupos de concorrência.

Para fins de resultado, todas os inscritos no PS 2025 concorrem às vagas de ampla concorrência (grupo AC). Somente após a distribuição dessas vagas de ampla concorrência, serão apurados os classificados nas vagas adicionais para PcD e, em seguida, nas vagas destinadas às cotas.

Quem for classificado para vagas destinadas a pessoas negras de cor preta, pessoas negras de cor parda ou pessoas indígenas (PPI) e pessoas quilombolas (Q) deverá passar por Banca de Heteroidentificação, Banca de Verificação da Declaração de Pertencimento Indígena ou Banca de Verificação da Declaração de Pertencimento Quilombola para validação da autodeclaração realizada no momento da inscrição. Da mesma forma, os candidatos classificados para vagas PcD também passarão por avaliação da Banca Multiprofissional de Verificação PcD.

Caso o candidato aprovado para uma cota tenha sua habilitação ao vínculo institucional indeferida, ainda terá a chance de concorrer às outras cotas às quais assinalou pertencer no momento da inscrição. Para mais detalhes sobre a documentação necessária para cada grupo de vagas, o candidato poder acessar a página do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos da UFPA (Ciac).

Repescagem e reoferta – Assim como nos anos anteriores, na ocasião da sobra de vagas sem estudantes habilitados, a UFPA poderá a convocar novos candidatos, respeitando a ordem de classificação no Processo Seletivo, por meio de chamadas extras, popularmente conhecidas como repescagens.

Da mesma forma, quando as vagas remanescentes não tiverem candidatos classificados que possam ser convocados, elas ainda poderão ser disponibilizadas por meio de reoferta imediata, sem distribuição de cotas.

O sistema possibilita que o estudante aprovado e não classificado na primeira opção de curso possa se inscrever para as vagas remanescentes de outros cursos. Quem optar por concorrer à reoferta de vagas estará automaticamente declarando que, no caso de classificação em novo curso, renuncia à posição na lista de repescagem da escolha de curso inicial.

Tanto o sistema de repescagens quanto o de reoferta de vagas são formas de se otimizar a ocupação das vagas disponibilizadas pela UFPA para que mais pessoas possam ter acesso ao ensino superior público.

Serviço: Processo Seletivo 2025

Inscrições: das 14h do dia 15 de outubro às 17h do dia 13 de novembro de 2024

Solicitação de isenção: das 14h do dia 15 de outubro às 17h do dia 13 de novembro de 2024

Interposição de recurso contra o resultado da solicitação de isenção: de 19 a 21 de novembro de 2024

Pagamento da taxa: até o dia 2 de dezembro de 2024

Mais informações na página do PS 2025 no site do Ceps ou por meio dos telefones (91) 3201-7266 (WhatsApp) e (91) 3201-8381.