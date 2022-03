UFPA divulga segunda lista de repescagem do vestibular 2022

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou, nesta quarta-feira (16), a segunda lista de estudantes aprovados na reoferta de vagas do Processo Seletivo 2022. Nesta segunda reoferta de vagas, participaram 861 inscritos, que concorreram a 174 vagas em 13 cursos de graduação, das quais 155 foram preenchidas, 89% da oferta.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR AS VAGAS DA SEGUNDA REOFERTA

VEJA MAIS

A UFPA informou que, com a segunda repescagem, quase todos os cursos já tiveram suas vagas preenchidas, alcançando o objetivo desse novo procedimento, que é ampliar as possibilidades de ingresso, para além das chamadas adicionais (repescagens). A instituição pretende com este procedimento otimizar a ocupação da totalidade de vagas oferecidas para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior.

Os candidatos aprovados sairão da lista de espera e em breve serão convocados para realizar a habilitação, com preenchimento de cadastro online e entrega de documentos obrigatórios, nos locais, dias e horários a serem divulgados no site do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (CIAC). Candidatos não classificados retornam para a fila de espera do curso inicial.

A UFPA abrirá nova reoferta de vagas remanescentes em calendário a ser definido e divulgado em breve.