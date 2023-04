Ufopa recebe mais de 12 milhões do governo federal; principal investimento será em manutenção

O orçamento da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) para o ano de 2023 teve um aumento de 34% depois que o Ministério da Educação (MEC) anunciou investimentos em todas as Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) do país, na última quarta-feira, 19. No total, a Ufopa receberá R$ 12.428.090,00, que será investido, principalmente, em manutenção.

De acordo com a reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, o recurso amplia o orçamento, cobre o déficit que era previsto para este ano, mas não chega a permitir grande margem de investimento:

“Esse recurso volta ao patamar que a universidade tinha em 2019, mas não cobre o valor da inflação nesse período. Ele cobre o déficit de 8 milhões previstos para este ano e nos resta uma pequena margem de planejamento para novas ações, ainda insuficiente para expansão e consolidação que a universidade precisa”, comenta.

VEJA MAIS

Segundo a gestão, de todo o montante recebido, a Ufopa terá cerca de R$ 4 milhões de margem para o planejamento de ações estratégicas que são necessárias, como acessibilidade e ampliação de auxílios estudantis. Para expandir as melhorias, ainda falta investimento:

“Estamos demandando do MEC todas as nossas necessidades de investimento. Esse recurso de 12 milhões não nos permite investimento em capital e compra de equipamento, por exemplo”, diz a reitora.

Em nota, a universidade ‘reconhece o esforço do Governo Federal em propiciar condições para o pleno funcionamento das Ifes’, mas reforça que apenas a recomposição orçamentária não permite a continuidade do projeto de consolidação da sua infraestrutura e aposta no diálogo para a retomada e o início de obras estratégicas para a sede e os campi regionais.

Disposição do orçamento da Ufopa

Total recebido: R$ 12.428.090,00

Investimentos: R$ 1.374.979,00

Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes): R$ 257.687,00

Manutenção: R$ 10.795.424,00

Aumento: o orçamento para 2023 era de R$ 36.233.163,00, teve uma ampliação de 34%, passando para R$ 48.661.253,00.