UFOPA divulga lista de aprovados no Processo Seletivo Regular 2024

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), divulgou nesta quinta-feira, 4, o resultado da primeira chamada do Processo Seletivo Regular Unificado de 2024. Os selecionados preencheram as 1.448 vagas disponibilizadas e distribuídas entre 42 cursos de graduação, principalmente em Santarém (PA), além dos demais campis regionais. Os candidatos aprovados devem comparecer com a documentação exigida via edital para prosseguir com a matrícula.

Entre os cursos mais concorridos na instituição, estão: Direito, Farmácia, Pedagogia, Ciências da Computação e Agronomia. Foram mais de 6.822 mil inscritos, com maioria residente do estado do Pará, com 6.654 candidatos, o equivalente a (97,54%). A região de Santarém saiu na frente com o maior percentual de inscritos (54,90%), um total de 3.745 candidatos. As demais regiões também marcaram números relevantes, Oriximiná com (6,36%), seguida de Juruti (5,09%), Alenquer (5,01%), Óbidos (4,09%), Monte Alegre (3,75%), Itaituba (2,39%), Belém (2,07%) e Belterra (82/1,20%).

Para os candidatos não classificados na primeira convocação que desejem continuar concorrendo às vagas remanescentes, é necessário manifestar interesse de participação na segunda chamada no endereço eletrônico (https://psr2024.ufopa.edu.br/). As datas, horários e locais serão divulgados em edital complementar. A demonstração de interesse não garante ao candidato vaga na Ufopa, porém, os que não confirmarem no prazo estipulado, de 8 a 30 de abril, perderão automaticamente o direito a concorrer às vagas remanescentes.

Habilitação

O próximo passo para os aprovados é a habilitação, que consiste no comparecimento dos alunos portando os documentos listados no edital de habilitação que será publicado no site da Ufopa no dia 15 de abril.

Entre os documentos exigidos estão:

Cédula de Identidade (RG);

Título de Eleitor;

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico Integrado ao Médio;

Comprovante de residência atualizado;

Foto 3x4 recente