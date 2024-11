Uepa inscreve para seleção de mestrado e doutorado em Ciências Ambientais; veja como participar

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), está com inscrições abertas, até o dia 10 de janeiro de 2025, para os cursos de mestrado e doutorado acadêmicos. Ao todo, são 20 vagas para doutorado e 22 para mestrado. As informações de como se inscrever e critérios estão presentes nos editais de ambos os processos seletivos.

EDITAL DO CURSO DE MESTRADO

EDITAL DO CURSO DE DOUTORADO

De acordo com a Uepa, tanto para a turma de mestrado como para a de doutorado, podem se candidatar pessoas com diploma de graduação nas diversas áreas do conhecimento, pois o PPGCA é um programa interdisciplinar, que está estruturado em uma área de concentração denominada Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia Brasileira e possui duas linhas de pesquisa: Meio Ambiente e Sustentabilidade e Estudos de Ecossistemas Amazônicos.

Para o curso de doutorado serão disponibilizadas 20 vagas e para o mestrado serão 22 vagas. A Uepa esclarece que em ambos os casos, os candidatos devem ficar atentos às orientações dos editais a respeito das vagas destinadas às políticas de ações afirmativas, bem como para docentes e técnicos da instituição, além das vagas para a comunidade geral.

De acordo com o coordenador do PPGCA, professor Altem Pontes, “o PPGCA avançou em sua política de apoio institucional reservando vagas exclusivas para servidores técnicos e docentes, bem como em sua política de ações afirmativas, com reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas, pessoas trans e pessoas com deficiência”.

Inscrição

O processo de inscrição para cada processo se efetiva por meio de envio da documentação exigida para o e-mail informado no edital de cada um dos processos. No caso das inscrições para o processo seletivo da turma de doutorado, os candidatos também devem fazer a doação de um kit escolar, que deverá conter: uma mochila, um caderno de pelo menos 12 matérias, duas canetas na cor azul, duas canetas na cor preta, duas canetas na cor vermelha, dois lápis, duas borrachas, duas réguas de 30 cm, um vidro de cola branca pequeno, um apontador e um corretivo.

O processo de seleção do PPGCA para a turma do doutorado constará de três fases eliminatórias: 1 - análise do Currículo Lattes; 2 - defesa do projeto de pesquisa; 3 - entrevista. No processo seletivo do mestrado, haverá quatro fases: 1 - prova escrita e de proficiência em Inglês; 2 - análise do currículo lattes; 3 - defesa do pré-projeto de Pesquisa; 4 - entrevista.

Já os candidatos ao curso de mestrado devem fazer a doação de uma cesta básica. As entregas dos materiais devem ser feitas na secretaria do PPGCA, pelo candidato ou seu procurador, no prédio do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), situado na Travessa Enéas Pinheiro,2.626, das 9h às 15h.

O processo é composto por 4 fases eliminatórias: fase 1 - prova escrita e de proficiência em inglês; fase 2 - análise do currículo lattes; fase 3 - defesa do pré-projeto de pesquisa; fase 4 - entrevista.

Resultado e início das aulas

A divulgação do resultado final do processo seletivo para o curso de mestrado sairá no dia 17 de fevereiro de 2025. Com o início das aulas no dia 10 de março de 2025, conforme prevê o cronograma oficial.

O resultado final do processo seletivo para o curso de doutorado está previsto para ser divulgado no dia 13 de fevereiro de 2025, tendo o início das aulas marcado para o dia 10 de março de 2025.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)