Uepa prorroga inscrições do Prosel 2025; veja os prazos

O prazo de inscrição no Processo Seletivo 2025 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi prorrogado até a próxima terça-feira, 19. A solicitação de isenção para Pessoas que já concluíram, ou que estejam concluindo, o último ano do Ensino Médio em instituições públicas de ensino localizadas no Pará, também foi prorrogada para a mesma data. Os demais prazos permanecem inalterados, conforme o cronograma do edital 108-2024, publicado no site www.uepa.br.

Os interessados em participar das seleções da universidade precisam ter concluído ou estar concluindo o último ano do Ensino Médio. O Prosel 2025 é voltado para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) e que realizaram as provas nos dias 3 e 10 de novembro.

Este ano, a Uepa oferta mais de três mil vagas no Prosel 2025, que estão distribuídas nos municípios de Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açú, Marabá, Moju, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Salvaterra, Santarém, São Miguel do Guamá e Tucuruí. Por meio de Processo Seletivo Específico também são ofertados os cursos de Letras-Libras, em Belém e Marabá, e o curso de Música tem vagas em Belém, Vigia e Santarém.