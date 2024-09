UFPA oferta mais de 200 vagas para cursos de doutorado em diversas áreas; saiba como se inscrever

Com mais de 200 vagas, a Universidade Federal do Pará (UFPA) iniciou as inscrições para cursos de doutorado em diversas áreas do conhecimento. A informação foi detalhada pela instituição na última sexta-feira (13). Cada edital apresenta cronograma próprio, além de informações específicas sobre linhas de pesquisa de cada curso de pós-graduação, processo seletivo e reserva de vagas para cotistas. As inscrições também seguem regras específicas de cada programa.

Entre as áreas que estão com editais abertos, destacam-se: Ciências Farmacêuticas, Desenvolvimento Sustentável e do Trópico Úmido, Sociologia e Antropologia, Educação em Ciências e Matemática, Antropologia, Ecologia Aquática e Pesca, Zoologia e Doenças Tropicais. E ainda, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciência da Computação, Ciências Farmacêuticas, Serviço Social e Neurociência do Comportamento.

O Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (PPGECEM/Reamec), oferece 50 vagas para ingresso em 2025. As linhas de pesquisas são: “Formação de Professores para a Educação em Ciências” e “Matemática e Fundamentos e Metodologias para a Educação em Ciências e Matemática”.

Neste, certamente, 20% das vagas são reservadas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, TEA (pessoas com o transtorno autista), pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis). As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de setembro exclusivamente no site, com pagamento de taxa de R$ 100 (cem reais), cadastro e boleto gerados no Portal de Cursos e Eventos até o dia 13 deste mês.

Antropologia

Até o dia 13 de setembro, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA/UFPA) está com as inscrições abertas para o preenchimento de 17 vagas, distribuídas em três áreas de concentração (Antropologia Social, Arqueologia e Bioantropologia). São 13 vagas para a concorrência geral, incluindo três vagas para pessoas negras (pretas e pardas); uma vaga para pessoas com deficiência (comprovada mediante laudo médico pericial apresentado pelo candidata o no momento da inscrição; e uma vaga para pessoas autodeclaradas transexuais, travestis, não binárias ou transgêneras.

Também haverá uma vaga para a política de qualificação de servidores do quadro efetivo da UFPA (técnicas/os e docentes) e sete vagas destinadas à ampla concorrência. Mais quatro vagas estão reservadas para pessoas indígenas (duas vagas) e para pessoas quilombolas (duas vagas). As inscrições para este processo seletivo deverão ser efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico.

Instituto de Ciências da Saúde

A seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) destina-se a servidores docentes ou técnico-administrativos portadores de título de mestre na área de Farmácia ou áreas afins. O curso é ofertado em regime presencial, turno integral, e tem a duração de 48 meses (oito semestres).

As inscrições, que custam R$120 (cento e vinte reais), devem ser feitas pelo SIGAA. Também poderá ser requerida a isenção de pagamento da taxa de inscrição, mediante comprovação de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. São 10 (dez) vagas, distribuídas entre as linhas de pesquisa e orientadores. Mais informações sobre o PPGCF e o Curso de Doutorado podem ser acessadas pelo site.

Altos Estudos Amazônicos

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PPGDSTU/NAEA/UFPA) oferta até 30 vagas, no Campus do Guamá, com vistas à formação de turma para o 1º semestre de 2025. A seleção envolve duas etapas, uma eliminatória e outra classificatória. A etapa eliminatória compreende três fases (Análise de Documentação com homologação da inscrição; Análise do Projeto de Tese e do Manuscrito e Entrevista) e a classificatória, apenas uma (Análise do Currículo Lattes).

As inscrições serão realizadas apenas pelo endereço eletrônico . Para completar e validar a inscrição, o candidata o deverá preencher a ficha de inscrição no sistema e carregar os documentos pessoais no mesmo SIGAA. Apenas serão aceitas candidaturas inscritas no SIGAA. A Cópia da Submissão da Candidatura no SIGAA com número de inscrição é o único documento a ser enviado para o correio eletrônico do PDTU, impreterivelmente até o dia 26 deste mês.

Povos e Comunidades Tradicionais

O Edital do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA/IFCH/UFPA) seleciona pessoas indígenas e quilombolas para ingresso no semestre 2025.1. Para concorrer ao Processo Seletivo para Pessoas Indígenas e Quilombolas (PSIQ), o candidata o deverá, obrigatoriamente, comprovar sua condição de indígena ou quilombola. A inscrição é gratuita e será realizada somente pelo endereço eletrônico de e-mail, no período de 11 a 29 de setembro de 2024. A documentação deverá ser enviada, totalmente digitalizada (formato PDF), em um documento único, na sequência dos itens do edital.

Para a ampla concorrência, as inscrições seguem abertas até 22 de setembro, pelo endereço eletrônico SIGAA. O PPGSA/UFPA oferece 15 vagas e será composto por três fases: Prova Escrita, Entrevista e Projeto e Currículo Lattes. O processo seletivo será realizado de forma híbrida, com uma etapa presencial, a da prova escrita em Belém, no campus da UFPA; e a da entrevista, em sala virtual, utilizando o aplicativo Google Meet.

Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia

No Processo Seletivo via fluxo contínuo no Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca (PPGEAP/UFPA), as inscrições estão abertas até dia 16 de dezembro e deverão ser realizadas, exclusivamente, pelo endereço eletrônico. Após a inscrição, o candidata o deve enviar um e-mail para a Secretaria do PPGEAP comunicando a realização da inscrição. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$70 (setenta reais), que deverá ser paga por meio da geração de boleto, na página https://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/.

São cinco vagas ofertadas. Os candidatos deverão possuir o título de mestre em Bioinformática, Botânica, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Direito, Ecologia, Engenharia de Pesca, Estatística, Geografia, Matemática, Oceanografia, Zoologia e Zootecnia ou, excepcionalmente, em outras áreas, desde que considerados aptos pela Comissão de seleção e Colegiado do PPGEAP.

Zoologia

Em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), o Programa de Pós-Graduação em Zoologia (PPGZOOL/UFPA) também está com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro de 2025. A inscrição será realizada exclusivamente on-line pelo sistema da UFPA, SIGAA, e os candidatos deverão possuir o título de mestre, ou similar, em Ciências Biológicas ou áreas afins, ou, excepcionalmente, em outras áreas, desde que considerados aptos pelo Colegiado do Programa a desenvolverem a tese proposta.

Após a realização da inscrição, o candidato deve comunicar à Secretaria do PPGZOOL, via e-mail, para agilizar a tramitação da inscrição no sistema. São 10 vagas, e a taxa de inscrição no processo seletivo é no valor de R$100 (cem reais). O candidata (deverá acessar o “Portal de Cursos e Eventos” da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) para a geração do boleto bancário, via link: http://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/. A aprovação o candidati depende da homologação da inscrição (checagem da documentação apresentada), das avaliações do projeto de tese (Etapa 1) e da análise de currículo (Etapa 2).