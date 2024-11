Ação de saúde e assistência social chega à Vila da Barca nesta quarta-feira (20)

No feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20/11), uma ação com serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social será realizada na Vila da Barca, bairro do Telégrafo, em Belém. A programação, que será realizada por alunos da Universidade do Estado do Pará (Uepa), será das 8h às 13h, no Centro Comunitário da Vila da Barca.

Serão oferecidos serviços gratuitos como atendimento médico e odontológico, teste rápido (Hepatite C, Sífilis e HIV) e vacinação (Gripe, HPV, Tétano). Além disso, serviços de estética e emissão de documentos, atualização do Cadastro Único do governo federal (CadÚnico), práticas educativas e atividades infantis.

De acordo com a Uepa, a iniciativa, promovida pela Diretoria de Acesso Estudantil (DAE), visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, por meio de atividades que atendem à comunidade local e “devolvem para a sociedade o investimento da Universidade”, informou o professor Higson Coelho, titular da DAE.

Higson Coelho informou que a Vila da Barca foi escolhida pela proximidade com a reitoria da Uepa, o que facilita a logística do evento, além de ser “um projeto-piloto que pode ser ampliado para outros bairros da cidade”.

Serviço:

Ação de saúde, educação e cidadania

Dia: 20 de novembro

Horário: das 8h às 13h

Local: Centro Comunitário da Vila da Barca, próximo a UMS Vila Da Barca, na Tv. Cel. Luíz Bentes, 80, bairro do Telégrafo, em Belém.

Serviços: atendimento médico e odontológico, teste rápido (Hepatite C, Sífilis e HIV) e vacinação (Gripe, HPV, Tétano). Além disso, serviços de estética e emissão de documentos, atualização do Cadastro Único do governo federal (CadÚnico), práticas educativas e atividades infantis.