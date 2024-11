Unidades de Saúde de Belém não funcionarão no feriado da Consciência Negra

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Belém terão suas atividades suspensas nesta quarta-feira (20), em razão do feriado do Dia da Consciência Negra. Os atendimentos nas UBSs serão retomados normalmente na quinta-feira (21), informou o órgão.

Apesar da suspensão, os serviços de saúde considerados essenciais permanecerão em funcionamento. Entre eles, estão os prontos-socorros Mário Pinotti, localizado na avenida 14 de Março, e Humberto Maradei, no bairro do Guamá.

Também estarão em operação, segundo a Sesma, o Hospital Geral de Mosqueiro, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a Central de Leitos, o Departamento de Vigilância em Saúde (Devs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pode ser acionado pelo número 192.

A Sesma reforçou ainda que a manutenção desses serviços considerados essenciais visa garantir assistência médica emergencial à população durante o feriado.