Morre Nazaré Athayde, coordenadora de imunização da Sesma

Morreu neste sábado (16) a enfermeira e coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) Nazaré Athayde. Ela ficou conhecida como uma das maiores referências em saúde pública do Brasil. O velório acontece neste domingo (17), no palácio Antônio Lemos, em Belém.

Na última quinta-feira (14), Nazaré foi homenageada pela Sociedade Paraense de Infectologia durante a abertura do IX Congresso Norte/Nordeste de Infectologia, realizado na capital paraense. Na ocasião, ela foi representada por seu filho, Victor Athayde, que recebeu a homenagem em nome da mãe.

Nazaré Athayde era professora aposentada da Universidade Estadual do Pará (UEPA) e foi uma profissional condecorada por três presidentes da República. A enfermeira também foi responsável por campanhas de vacinação que erradicaram diversas doenças infectocontagiosas no Pará e em outros estados.

Além disso, Nazaré tem um histórico de atuação internacional, ajudando a desenvolver agendas de imunização na África, Haiti e outros países que fazem fronteira com o Brasil. A atuação dela se estende em diversas instituições, como a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e a Unesco, além de parcerias com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Bio-Manguinhos e o Ministério da Saúde.

Sua trajetória está intimamente ligada à história do Sistema Único de Saúde (SUS) e ao desenvolvimento do Programa Nacional de Imunizações. Nazaré continuava à frente do Programa de Imunizações da Sesma, em Belém, onde sua experiência e dedicação são fundamentais para o avanço das políticas públicas de saúde.