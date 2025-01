Terremoto no Pará: Tucuruí registra tremor de terra na madrugada de terça-feira (28)

O município de Tucuruí, no Pará, registrou um tremor de terra de magnitude 2,9 na escala Richter (mR), na madrugada de terça-feira (28/01), às 03h32 (horário de Brasília). As informações foram divulgadas pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). Não houve registros de que o tremor tenha sido sentido pela população.

O abalo sísmico de baixa magnitude foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da USP.

O último tremor de terra registrado no Pará ocorreu no dia 17 de janeiro, em Novo Repartimento, com magnitude 2,3 mR.

Tremores de terra de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil. Em geral, esses pequenos sismos são causados por pressões geológicas movimentando pequenas fraturas na crosta terrestre.

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) é a organização pública responsável por monitorar a sismicidade do território nacional através de suas quase 100 estações sismográficas espalhadas pelo país, fornecendo dados essenciais para a compreensão da atividade sísmica e da estrutura interna da Terra.

A organização é coordenada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI), com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). As estações são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) e Observatório Nacional (ON). Saiba mais.