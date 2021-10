Terremoto atinge o Peru e é sentido em dois estados do Norte do Brasil

Um tremor de magnitude 5,7 atingiu o oeste do Peru na noite deste sábado, por volta das 20h30, e foi sentido por moradores de pelo menos dois estados do Norte do Brasil: Rondônia e Acre. As informações são do G1 Rondônia

Em Porto Velho, capital de Rondônia, segundo a Polícia Militar (PM), vários pedidos de socorro e relatos referente ao tremor de terra foram relatados ao 190, mas, até o momento, não houve registro de acidentes ou pessoas feridas. Os residentes de um prédio na mesma cidade evacuaram o local, por medo de danos na estrutura, após sentirem o tremor.

"Durou um minuto mais ou menos. Os móveis bateram nas paredes e o prédio balançou muito", disse.