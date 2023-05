Tripulante indiano é resgatado após passar mal em navio mercante próximo a Mosqueiro

Na última terça-feira, 2, um tripulante de um navio mercante com bandeira de Singapura, no sudeste asiático, foi resgatado pela Marinha do Brasil próximo à ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. A vítima, de 33 anos de idade, inalou um gás nocivo e teve quadro de choque anafilático (forma mais grave de reação alérgica).

A Marinha do Brasil informa que a evacuação médica do tripulante aconteceu por volta de 18h, depois que o Serviço de Busca e Salvamento da Marinha no Norte do Brasil, com Centro Operacional subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval, em Belém, foi acionado pelo navio asiático.

Tripulante foi resgatado e trazido para a capital paraense para receber atendimento médico. (Divulgação / Marinha do Brasil)

VEJA MAIS

O Navio-Patrulha “Guarujá”, subordinado ao Comando de Patrulha Naval do Norte, foi enviado ao local, realizou a escolta do Navio Mercante e resgatou o enfermo, que realizou exames clínicos, recebeu cuidados do oficial médico e enfermeiro da Marinha, e foi mantido estável até a chegada na Base Naval de Val de Cães, por volta de 21h, de onde foi encaminhado para um hospital na capital paraense.

"A Marinha acionou o Navio, como parte da sua estrutura de Busca e Salvamento, para realizar a evacuação do tripulante, que àquele momento necessitava de atendimento médico de urgência. Fizemos o transbordo do paciente, que foi estabilizado por nossa equipe. Pudemos, assim, prestar rapidamente o socorro e encerrar essa ação que salvou uma vida", disse o comandante do Navio-Patrulha “Guarujá”, Capitão-Tenente Diego Abreu.

A Marinha do Brasil convida a sociedade a participar ativamente no esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185.