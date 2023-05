Greve de ônibus: rodoviários e empresários não chegam a acordo

Por cerca de duas horas e meia, ou seja, das 11 horas até as 13h30, trabalhadores rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba e dirigentes de empresas de ônibus reuniram-se na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), em Belém, mas não houve avanço nas negociações sobre as reivindicações dos empregados. Com isso, as duas partes vão tentar, agora, a mediação da Superintendência Regional do Trabalho em Belém, e uma nova reunião deverá ocorrer nos próximos. Entretanto, na terça-feira (9), a partir das 18 horas, os rodoviários se reunirão em Belém para definir uma posição sobre a campanha salarial deste ano: analisarão uma proposta das empresas, e, caso não aceitem, a categoria poderá decidir por uma greve geral.

A assembleia dos rodoviários, na terça-feira (9), ocorrerá no Centro de Formação do Sintrebel, na travessa Vileta, entre Duque de Caxias e Romulo Maiorana, no bairro do Marco. "Nós tratamos na reunião de hoje (3) da proposta do acordo coletivo, mas terminou sem avanço, porque as empresas não apresentaram uma proposta econômica; então, vamos buscar a mediação da Superintendência Regional do Trabalho", destacou Ewerton Paixão, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém. Ele disse que a categoria encontra-se em estado de greve.

Como informou Ewerton Paixão, os rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba reivindicam 10% de reajuste nos salários e nos valores do tíquete-alimentação, auxílio-clínica, centro de formação da categoria. O presidente do Sintrebel, Altair Brandão, estava fora de Belém nesta quarta-feira, mas monitorou as negociações na capital belenense. Até o momento, como disse Ewerton, as empresas ainda não apresentaram um percentual para as demandas econômicas dos empregados.

Na terça-feira (9), serão realizadas assembleias dos rodoviários de Belém e dos profissionais de Ananindeua e Marituba. "A nossa expectativa é que as negociações prosperem nos próximos dias", assinalou Ewerton Paixão.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal aguarda por uma posição do Setransbel acerca do assunto