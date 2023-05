Parque Estadual do Utinga completa 30 anos como grande opção de lazer em meio ao bioma amazônico

Com mais de 1,3 mil hectares, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna", localizado em Belém, completou 30 anos de fundação nesta quarta-feira (03). A administração do espaço, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), começou uma série de programações para celebrar a data. E visitantes comentaram o que acham do passeio em uma área cheia de biodiversidade dentro da capital paraense. Nesta quarta, visita guiada de alunos da Escola Municipal Milton Montes, da Ilha do Combu, pela primeira vez no local, roda de conversa e exposição de pesquisas.

Acompanhado da esposa e da sobrinha, o subtenente Bombeiros Urias Queiroz, aposentado do Corpo de Bombeiros, foi pego de surpresa ao saber que, no mesmo dia que escolheu para visitar o espaço pela primeira vez, coincidiu com o aniversário do Parque do Utinga. “Moro em Marituba e há muito tempo queria fazer essa visita. Quando vinha para Belém, passava pela frente e sempre dava aquela vontade de ver como era após a reforma, mas nunca tive oportunidade. Tivemos o privilégio de vir aqui no dia do aniversário”, disse.

Urias admitiu que ficou encantado com a beleza do parque e que pretende retornar no próximo sábado (6), para comemorar os 53 anos dele ao lado da família, aproveitando o lugar, que dispõe dos lagos Bolonha e Água Preta.

Dando uma volta de bicicleta, a acadêmica de psicologia Fabiane Melo contou que é acostumada a ir à Unidade de Conservação (UC) sobre as duas rodas como uma forma de terapia. “Geralmente, venho com amigos tomar um café e andar de bicicleta. É um lugar que as pessoas vêm para relaxar, porque a vida é muito corrida em Belém. Aqui é um lugar que temos mais tranquilidade”, comentou.

Pensando em um planejamento voltado para crianças e adultos, serão expostas pesquisas feitas na UC e, sobretudo, conscientizar a população sobre a importância do Parque do Utinga.

“Estamos aqui para fazer toda essa comemoração e explicar para a sociedade qual a importância e o que o parque representa para a população de Belém. Montamos uma programação para atender desde a educação infantil até o ensino superior. Hoje (quarta), estamos recebendo um grupo de crianças da Ilha do Combu, que nunca vieram à unidade e estão conhecendo pela primeira vez.

Durante toda semana, vamos estar com exposições de banners e de todas as pesquisas que foram realizadas aqui dentro do Parque. Finalizamos essa programação no domingo (7), com uma grande corrida de celebração para os 30 anos do Parque, que hoje abastece a capital paraense, pelos lagos Água Preta e Bolonha, que fornece a água para 80% da Região Metropolitana de Belém”, explicou Ellivelton Carvalho, titular da Gerência da Região Administrativa de Belém (GRB), responsável pela coordenação do Parque do Utinga.

Confira a programação

04/05 (Quinta-feira):

8h00 - Visita guiada de alunos da Usina da Paz Terra Firme e da Escola Estadual Mateus do Carmo.

9h00 - Exposição de pesquisas.

05/05 (Sexta-feira):

8h00 - Visita guiada de alunos da Usina da Paz Terra Firme, da Escola Estadual Mateus do Carmo e distribuição de cartilhas educativas.

9h00 - Exposição de pesquisas.

06/05 (Sábado):

8h30 - Feira da Biodiversidade.

9h00 - Teatro de fantoches (Projeto Arte Educador).

10h30 - Cine PEUt e distribuição de cartilhas educativas.

11h00 - Teatro de fantoches (Projeto Arte Educador).

07/05 (Domingo):

6h00 - Concentração da corrida pelos 30 anos do Parque do Utinga.

6h30 - Largada.

8h00 - Soltura de ararajubas do Projeto de Reintrodução.

9h00 - Descerramento da placa comemorativa.

9h15 - Homenagens.

9h45 - Nomeação e entrega das portarias do Conselho Gestor da UC.

Funcionamento: Todos os dias (exceto às terças-feiras) – entrada franca

Endereço: Avenida João Paulo II, s/n – bairro Curió-Utinga, Belém-PA

Horário: das 6h às 17h

O que não é permitido?

• Estabelecer Moradias;

• Introduzir espécies vegetais e animais exóticas;

• É proibido a entrada de PETs, pelo risco de contaminação por doenças e insetos;

• Praticar o extrativismo de produtos madeireiros e não madeireiros, caça e pesca;

• Trafego de veículos pesados e não oficiais, com exceção dos prestadores de serviço no Parque;

• Entrar nas trilhas sem condutor habilitado, com exceção da Trilha do Pataúa;

• Mergulhar e nadar no Lago Bolonha e Água Preta, e no igarapé do Yuna, com exceção de quem esteja praticando atividade de boia cross;

• Não é permitido jogar lixo na pista e nas trilhas;

• É proibido o consumo de alimentos na pista e nas trilhas ou alimentar os animais;

• É proibido o uso de equipamentos sonoros;

• Ciclismo apenas na faixa permitida;