Trilhas ecológicas do Parque do Utinga seguem fechadas por conta das chuvas

As trilhas ecológicas da Unidade de Conservação (UC) Integral Parque Estadual do Utinga “Camilo Vianna”, em Belém, estão temporariamente fechadas por conta das chuvas. A medida do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) entrou em vigor no dia 1º de fevereiro e deve se estender pelo mês de março, que segue com previsão de chuvas intensas. Isso pode evitar acidentes com os visitantes. As demais instalações seguem normalmente.

No momento, as trilhas que se encontram temporariamente interditadas são: Yuna, Água Preta, Patauá, Castanheira, Macaco, Capivara, Acapú, Bolonha, Amapá e Paxiúba. Apenas a Trilha da Mariana, com extensão de 807 metros e tempo estimado de 20 minutos, segue com seu acesso liberado.

“A pista principal, que é pavimentada, com 4 quilômetros de extensão, está liberada para caminhadas, passeios ciclísticos e corridas, além de possibilitar a contemplação de cenários lindos ao longo de todo o seu percurso. Com relação aos passeios ecológicos, apenas a ‘Trilha da Mariana’ segue aberta para visitação. Portanto, aproveito para reforçar o convite para que todos venham visitar e conviver com a belíssima natureza presente no Parque Estadual do Utinga”, ressaltou o presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto.

Enquanto as trilhas estiverem fechadas, garante a Gerência Administrativa da Região Metropolitana de Belém (GRB, setor responsável por monitorar o parque), a equipe de manutenção do local trabalha na retirada de galhos e troncos que, porventura, estejam obstruindo o acesso ao interior das trilhas.

“O que nós estamos fechando temporariamente para o público são as trilhas ecológicas e, justamente, por conta do risco que as chuvas têm ocasionado, como a queda de galhos, o chão escorregadio, entre outros possíveis riscos de acidentes”, enfatiza o titular da GRB, Ellivelton Carvalho.

Os passeios nas trilhas ecológicas são destinados para pessoas a partir dos 12 anos e possuem, nos percursos, diversos obstáculos naturais e um lago de água cristalina. O Ideflor-Bio ressalta que as excursões devem ser guiadas por condutores devidamente habilitados pelo Instituto.

Horário de funcionamento do Parque do Utinga

A UC Parque Estadual do Utinga “Camilo Vianna”, em Belém, funciona de quarta à segunda-feira, de 6 às 17h. Nas terças-feiras, o espaço fecha para serviços de manutenção.