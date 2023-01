Parque do Utinga recebe 1ª Feira da biodiversidade do ano; confira

O domingo (08) no Parque Estadual do Utinga "Camilo Vianna" foi de atividades ao ar livre, mas também um momento de o público entrar em contato com produtos orgânicos e artesanatos oferecidos por microempreendedores locais, na 1ª edição da Feira da Biodiversidade de 2023, promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio). O evento acontecerá todos os sábados e domingos das 7h até às 13h.

Os frequentadores podem adquirir hortifruti, alimentos orgânicos, artesanato sustentável, artigos para casa, artesanato indígena, biojoias, plantas ornamentais. A artesã e coordenadora da Feira, Waldineia Mendonça, 46 anos, diz que a iniciativa começou em 2021 e tem dado muito certo, mais empreendedores buscam espaços de visibilidade a seus produtos. "Nós somos 25 empreendedores, temos Hortifruti, orgânicos e temperos. Temos plantas, costura criativa, papelaria, doces, biojoias, brinquedos, etc. A indicativa é do Ideflor-bio. Essa é a primeira feira do ano, todo sábado e domingo", declarou.

Waldineia Mendonça, 46 anos, diz que a iniciativa começou em 2021 e tem dado muito certo, mais empreendedores buscam espaços de visibilidade a seus produtos. (Sidney Oliveira / O Liberal)

"Na primeira feira que fizemos, em junho de 2021, primeiro fazíamos a feira de quinze em quinze dias. Ganhamos o público todos os finais de semana. Com a melhora da pandemia, ajudou nas vendas. Os clientes procuram a gente. Já avisamos quando vai ter a feira. Ajuda muito na renda do microempreendedor. Tem pessoas que tiram a renda da semana daqui", completou explicando a evolução da feira.

Waldineia deseja que as pessoas apoiem mais os vendedores locais e valorizem os produtos orgânicos, com preços acessíveis. "Que as pessoas comprem do microempreendedor, do artesão, é tudo orgânico e feito com carinho, já pensando nos clientes", concluiu.

Jessica Costa, bancária, 31 anos, mora em Mosqueiro, distrito de Belém e conta que enfrenta dificuldades de encontrar produtos que tenham a procedência garantida, com custo benefício. Ao saber da feira, aproveitou a vinda a Belém para abastecer as compras da semana. "Moro em Mosqueiro e tenho dificuldade de achar nas feiras os orgânicos. Uma amiga me mandou uma publicação divulgando e como estaria em Belém, vim ver a parte do orgânico. Então é bom além de vir fazer atividade física, achar coisas orgânicas em conta", disse.

Jessica Costa, bancária, 31 anos, mora em Mosqueiro, distrito de Belém e conta que enfrenta dificuldades de encontrar produtos que tenham a procedência garantida, com custo benefício. (Sidney Oliveira / O Liberal)

Para a bancária, além de consumir produtos de qualidade, pensa no consumo responsável, a economia do microempreendedor, por isso, incentiva a compra dos produtos da região, da agricultura familiar. "Eu vim sozinha, mas estou aguardando uma amiga que está caminhando. Vou olhar os temperos... Incentivar o consumo responsável, consumir de pessoas de bairro, que oferecem um produto orgânico. Valorizar o artesanato local. O óleo. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso", concluiu.

Cláudia Nascimento, 39 anos, microempreendedora de produtos naturais ressalta que o público tem retornado positivamente à feira e que as vendas melhoraram com a melhora do cenário epidemiológico. "O público está muito bom, estamos conseguindo vender bem. Eu vim através do convite de uma colega, que achou interessante ter os nossos produtos na feira. Eu já estou participando desde novembro. As vendas melhoraram com a melhora na pandemia. A expectativa é participar de outras edições", finalizou.

Serviço

Evento: Feira da Biodiversidade de 2023

Local: Parque Estadual do Utinga

Data: aos sábados e domingos

Hora: 7h às 13h