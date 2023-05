Enxurrada atinge principais avenidas do município de Benevides

As avenidas principais do bairro do Centro, em Benevides, ficaram submersas após a chuva que caiu na tarde da última terça-feira (02), na Grande Belém. Imagens cedidas à reportagem mostram a violência da água levando carros e invadindo estabelecimentos comerciais do local.

Em denúncias anônimas, moradores do bairro relatam que os alagamentos ocorrem com frequência na área, mas que a problemática foi agravada após uma suposta obra pública de drenagem e escoamento de água mal executada, na avenida Joaquim Pereira de Queiróz, que foi paralisada sem a conclusão do serviço, no mês passado.

Pelos relatos, as avenidas mais afetadas foram as Joaquim Pereira de Queiróz, João Fanjas, Paul Begot e Augusto Meira filho. Todas essas são localizadas no bairro do Centro.

Um comerciante, que opta por permanecer em anonimato, conta que o volume da água chegou na altura da cintura de um homem adulto e que não havia alternativa de fuga, pois as avenidas paraleras estão interditadas devido às obras paradas de infraestrutura. "Então ficamos sem poder sair da área porque os veículos estavam sendo arrastados e ninguém se arriscou a sair a pé", diz.

Já um morador da avenida Joaquim Pereira de Queiroz, que também prefere não se identificar, afirma que os alagamentos causam prejuízos materiais, como a perda de móveis e eletrodomésticos, mas que a maior preocupação é com a água que chega nas casas, que passa por esgotos e dejetos, no geral. "A gente percebe pela cor e pelo cheiro que essa água é contaminada. Com ela entrando nas casas, podemos adquirir alguma doença. Quem vai arcar com isso?", questiona.

A Redação Integrada do Grupo Liberal procurou a Prefeitura Municpal de Benevides e a guarda retorno para mais esclarecimentos sobre as ações que visam resolver os impactos da chuva.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de João Thiago, coordenador de Cidades*