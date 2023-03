Prefeitura e órgãos de Segurança Pública fazem mutirão para socorrer famílias em Tucuruí

A madrugada desta terça-feira (28), a partir das 3 horas, foi muito difícil para muitas famílias no Município de Tucuruí, no nordeste do Pará, de vez que uma enxurrada atingiu várias vias na cidade. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ser observado o grande volume de águas circulando nas ruas do município, gerando preocupação em moradores.

Em virtude dessa enxurrada e de chuvas fortes sobre a região, órgãos da Prefeitura de Tucuruí e órgãos de Segurança Pública atuam, neste momento, em um mutirão de atendimento a famílias atingidas pelas águas. Entre os bairros mais atingidos estão Getat, Matinha, Peniel e Santa Izabel.

As famílias atingidas pelas águas são atendidas pela ação de aluguel social, em que os moradores conseguem um lugar para morar e a gestão municipal arca com o aluguel. Em outra situação, as famílias sem casa são alojadas em dois abrigos: na Escola de Samba Unidos de Tucuruí e na Escola Plácido de Castro.

A chuva forte na cidade começou por volta das 3 horas e somente parou em torno das 9 horas. Atuam no mutirão em prol das famílias atingidas pelas águas do período inverno técnicos das secretarias municipais, Defesa Civi Municipal e Corpo de Bombeiros.