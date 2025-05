Escola Augusto Meira ganha estrutura moderna e reforça expansão do ensino integral no Pará

A educação pública paraense vive uma fase de avanços concretos, resultado direto da prioridade que o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tem dado ao setor. Nesta terça-feira (6), o Estado reafirmou esse compromisso com a entrega da nova estrutura da Escola Estadual de Tempo Integral Augusto Meira, localizada no bairro de São Brás, em Belém. Totalmente reconstruída, a unidade agora oferece um espaço moderno, seguro e acolhedor para mais de 500 estudantes do ensino médio.

“Esta é uma escola que representa um novo ciclo para a educação pública do nosso estado. Uma unidade de tempo integral com 30 salas de aula e 10 espaços dedicados ao Centro de Atendimento Especializado da educação especial. A escola estava em situação precária e o Estado tomou a decisão de investir. Hoje, temos uma estrutura completa, com professores qualificados e ambiente preparado para o ensino de excelência. Agora é tempo de motivar os estudantes e realizar um grande trabalho. A Augusto Meira se torna exemplo de educação pública no Pará”, afirmou o governador Helder Barbalho.

A nova escola também terá papel estratégico durante a COP 30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada em Belém, em novembro. A unidade está entre as 17 escolas estaduais que funcionarão como hospedagem temporária no padrão de hostel. “Essa será uma das escolas que receberá visitantes durante a COP 30, com toda a estrutura que hoje entregamos à educação pública paraense. Viva a Escola Augusto Meira, viva a comunidade escolar, viva a educação do Pará!”, completou o governador.

VEJA MAIS

Investimento robusto e estrutura de ponta

Esta é a 168ª escola entregue pela atual gestão estadual, somando mais de R$ 10 milhões em investimentos. A nova Augusto Meira conta com 30 salas de aula, ambientes multidisciplinares para Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Sociais, Artes, quadra poliesportiva, laboratórios de informática e ciências, piscina, biblioteca, teatro, refeitório, cozinha, banheiros, salas de descanso para alunos e professores, além de espaços de apoio psicossocial, como sala de fonoaudiologia, assistência social, psicologia e o Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação (NAAHS).

A unidade também abriga o Núcleo Educacional Especializado ao Transtorno do Espectro Autista (NETEA), com ambientes adaptados como sala pedagógica/psicomotricidade, área de depósito e banheiros acessíveis, além do Núcleo de Arte (NUARt) e o Núcleo de Aliança Familiar (NAF), voltado ao fortalecimento da relação entre escola e famílias.

O compromisso do Governo do Pará com a educação foi reafirmado com a entrega da nova Escola Estadual de Tempo Integral Augusto Meira (Marcelo Lélis / Agência Pará)

Depoimentos que refletem a transformação

A estudante da 2ª série do ensino médio, Tárcylla Santos, destaca como a nova estrutura influencia diretamente na motivação dos alunos. “A escola está muito mais ampla. Isso vai incentivar muito mais o nosso estudo. O ambiente está limpo, bonito, bem mais estruturado. Gostei muito da sala de informática e da sala de descanso — muito importante para quem passa o dia inteiro aqui. Dá energia para continuar aprendendo”, comentou.

Para João Pedro Cunha, aluno da 3ª série, a emoção é ainda maior por ter laços familiares com a escola. “É muito gratificante ver a escola assim. Estou aqui desde 2023 e a estrutura anterior dificultava nosso aprendizado, mesmo com o bom trabalho pedagógico. Agora temos laboratórios de informática e de química que vão permitir aulas práticas. Isso vai impulsionar muito nosso desenvolvimento”, afirmou.

Inovação e sustentabilidade como política pública

A Escola Augusto Meira também passa a abrigar a terceira unidade do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), espaço voltado à formação continuada de professores e à prática de metodologias inovadoras voltadas para sustentabilidade, meio ambiente e clima.

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, celebrou a entrega e destacou o papel do Ciseb. “O novo prédio está completamente equipado, e com a chegada do Ciseb e do ensino integral, teremos mais oportunidades pedagógicas para formar jovens protagonistas. Essa unidade está preparada para ir além”, frisou.

As outras duas unidades do Ciseb funcionam na EEEM Marechal Cordeiro de Farias, em Belém, e na Escola Estadual Bilíngue Mestra Idalina Rodrigues Pereira, em Icoaraci.

Para o estudante João Pedro, o Ciseb é uma porta para o futuro. “Acredito que vai nos preparar melhor, com acesso a tecnologias e conhecimentos que fazem diferença na vida e na carreira profissional. A educação está mudando, e nós vamos junto com ela”, declarou.

Ensino Integral em expansão no Pará

O modelo de ensino integral, com jornada de 9 ou 7 horas diárias, garante aos estudantes três refeições por dia e suporte pedagógico completo para desenvolver autonomia, solidariedade e competência. “Não se trata apenas de passar mais tempo na escola, mas de contar com um conjunto robusto de ações que fortalecem a aprendizagem e criam vínculos entre estudantes, professores e a escola como um todo”, reforçou Rossieli.

Para 2025, a Seduc implementou mais 49 escolas no Programa de Ensino Integral (PEI), totalizando 161 unidades com esse modelo. O impacto é visível: em 2018, o Pará tinha cerca de 6 mil estudantes em tempo integral. Em 2025, são 48 mil matrículas, um salto de oito vezes na capacidade de atendimento.

Com esse avanço, o Pará consolida um modelo educacional que alia excelência, equidade e inovação, preparando seus jovens para os desafios do presente e do futuro.