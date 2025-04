Governo do Estado reforça investimentos para inserção de jovens no mercado de trabalho

A estudante Helynnety Lopes, 17 anos, que trabalha como auxiliar de obras e edificações, já fez vários cursos oferecidos pela Fundação ParáPaz, da área de esportes à programação e robótica, passando por qualificação em informática e inglês. “Queria aproveitar o período da adolescência para me qualificar em várias áreas e aprender sobre diferentes assuntos. Foi uma experiência maravilhosa, me sinto feliz ao olhar para trás e ver os amigos que fiz e os aprendizados que obtive nos cursos, que abriram portas profissionais para mim”, comemora.

A Fundação ParáPaz é uma das iniciativas estratégicas do Governo do Estado voltadas à oferta de cursos com foco no mercado de trabalho. Um dos principais projetos é a Escola de Formação e Liderança, que proporciona aos alunos conhecimentos sobre cidadania e formação profissional, por meio de professores qualificados que incentivam o fortalecimento comunitário e o protagonismo juvenil. O curso inclui módulos como simulação de entrevista de emprego, postura profissional, produção de currículo, além de noções administrativas, habilidades práticas e comportamentais, oratória e ética.

“Preparar os jovens para o mercado de trabalho é investir no futuro do Pará. Entre 2023 e 2024, mais de cinco mil alunos foram certificados nos cursos oferecidos pelo ParáPaz, e este ano novas turmas já foram iniciadas. Nosso compromisso é garantir acesso a oportunidades reais de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. A formação em liderança, o contato com novas tecnologias e a experiência prática proporcionada pelos estágios são diferenciais que capacitam esses jovens. Queremos que eles se sintam preparados, confiantes e protagonistas de suas próprias histórias”, ressalta Alberto Teixeira, presidente da Fundação.

Entre outras ações do ParáPaz, estão o Geração Digital, que proporciona aos jovens o acesso a ferramentas tecnológicas e às possibilidades que elas oferecem, ampliando o leque de atuação profissional por meio da criação de documentos, projetos de design gráfico, jogos, apresentações de slides e vídeos; e o curso de Práticas Administrativas, que oferece estágios a alunos da Escola de Formação e Liderança, realizados nas Usinas da Paz, em diversas áreas.

A auxiliar administrativa Esthéfanny Ribeiro, de 20 anos, foi uma das participantes do curso de Práticas Administrativas. “A experiência foi ótima. Aprendi bastante coisa que é muito útil no dia a dia profissional. Considero o estágio um divisor de águas para mim. Atuar na secretaria da Usina da Paz foi um grande diferencial no meu currículo e me ajudou a entrar no mercado de trabalho. O curso me trouxe oportunidades, me ensinou e me deu mais confiança profissional”, conta.

Seaster

O programa Primeiro Ofício, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), é outra iniciativa do governo estadual com foco na geração de oportunidades de inserção no mercado de trabalho para jovens entre 14 e 24 anos em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa se baseia na Lei da Aprendizagem (Lei n.º 10.097/2000), que regulamenta a contratação de jovens entre 14 e 24 anos como aprendizes. Segundo a legislação, empresas com mais de sete funcionários com carteira assinada devem cumprir a cota destinada ao programa, assegurando o acesso dos jovens ao mercado de trabalho de forma legal e estruturada.