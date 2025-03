Cursos gratuitos em Belém: Plataforma abre inscrições para capacitação na área de eventos

A Plataforma 091 Capacitação está com vagas abertas para cursos gratuitos voltados a profissionais e iniciantes nas áreas de Hospitalidade, Gastronomia e Eventos. Com foco na interculturalidade e protocolos de grandes eventos, os cursos presenciais oferecem uma abordagem prática e de alta qualidade, preparando os alunos para oportunidades no setor.

As inscrições para o próximo módulo seguem até 15 de abril, podendo ser realizadas diretamente no site da plataforma. As aulas serão ministradas até setembro de 2025, com a expectativa de formar entre 1 mil e 3 mil profissionais.

Quais cursos serão ministrados?

Os cursos estão divididos em três eixos principais, abrangendo desde o atendimento ao público até técnicas específicas para eventos de grande porte:

1. Hospitalidade

Importância do profissional de serviços

Atendimento e postura profissional

Inteligência emocional e comunicação assertiva

Serviço, Atendimento e Vendas (S.A.V.) em alimentos e bebidas

2. Gastronomia

Higiene e manipulação de alimentos

Métodos de cocção

Cozinha brasileira e paraense

Identificação de bases e molhos nacionais e internacionais

3. Eventos

Técnicas de sonorização, iluminação e projeção

Montagem de painéis de LED

Operações de geradores e instalações elétricas temporárias

Instalação e manutenção de ar-condicionado

Fotografia e filmagem em eventos

Quem pode se inscrever?

Maiores de 18 anos interessados em atuar ou se especializar no setor

Pessoas em busca do primeiro emprego ou transição de carreira

Estudantes de Turismo, Hotelaria, Gastronomia e Eventos

Profissionais e empresas do setor que desejam aperfeiçoamento técnico

Com carga horária de 18 horas semanais e turmas limitadas a 30 alunos, os cursos combinam teoria e prática para oferecer uma experiência de aprendizado imersiva. “Vamos trabalhar bastante as interações entre os participantes, trazendo suas experiências e simulando situações reais”, destaca Arthur Jordão, professor do módulo de Hospitalidade.

Além da capacitação, os alunos certificados serão cadastrados na lista oficial de profissionais do projeto, com a possibilidade de integrar equipes de eventos da Plataforma 091 e parceiros.

“A capacitação gera um padrão de atendimento mais profissionalizado, amplia a empregabilidade local e reduz a necessidade de contratação externa”, afirma Jorge Bentes, diretor de comunicação da Plataforma 091.

Serviço:

Capacitação Plataforma 091

Inscrições gratuitas até 15 de abril de 2025 através do site: https://capacitacao.plataforma091.com.br/

Cursos: Hospitalidade, Gastronomia e Eventos

Informações pelo e-mail: capacitacao@plataforma091.com.br

Instagram: @capacitacao091