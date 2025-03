Cursos gratuitos: Senac abre 1.830 vagas presenciais, incluindo no Pará; confira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para 1.830 vagas em cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional. As oportunidades são resultado de parcerias com o Ministério do Turismo (MTur) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), visando capacitar profissionais para diferentes setores da economia.

A parceria com o MTur disponibiliza 1.630 vagas em cursos nas áreas de Turismo, Hospitalidade e Lazer, Desenvolvimento Educacional e Social, além de Produção Alimentícia. As inscrições foram prorrogadas até 31 de março e podem ser feitas pelo formulário disponível no site oficial do Senac.

Os cursos estão distribuídos em diversos estados, incluindo Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Outra iniciativa em parceria com o MDIC oferece 200 vagas nos cursos de "Assistente de Serviços de Comércio Exterior" e "Técnico em Comércio Exterior". O programa é voltado para pessoas negras, a partir de 16 anos, com renda de até dois salários-mínimos.

As inscrições para esses cursos seguem um cronograma específico, com diferentes prazos para cada município. Para o curso de Técnico em Comércio Exterior, as inscrições ocorrem de 17 a 27 de março em Rio Grande (RS), com 20 vagas disponíveis. Já o curso de Assistente de Serviços de Comércio Exterior está disponível em diversas cidades, com prazos variados:

17 a 27/03/2025: Rio Grande (RS), Paranaguá (PR), Fortaleza (CE), Joinville (SC), Santos (SP) e Itajaí (SC) – 20 vagas em cada município;

01 a 11/04/2025: Recife (PE) – 20 vagas;

28 a 29/04/2025: Vitória (ES) e Salvador (BA) – 20 vagas em cada município.

Os interessados podem se inscrever por meio dos formulários disponíveis nos sites oficiais do Senac e do MDIC. Mais informações sobre os cursos e cronogramas podem ser acessadas diretamente nas plataformas de cada instituição.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)