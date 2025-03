Concurso gastronômico incentiva capacitação de profissionais da cozinha paraense

A gastronomia paraense tem uma nova oportunidade de brilhar. Com a proximidade da COP 30, Belém se prepara para receber milhares de visitantes e, para reforçar a valorização da culinária local, o Sebrae/PA promove o concurso gastronômico “Sabores de Belém na COP 30”. O evento, que acontecerá em maio, busca destacar profissionais do setor de alimentos e bebidas, incentivando a criatividade e o aprimoramento técnico por meio da competição.

Aberto a cozinheiros(as), bartenders e confeiteiros(as) da região metropolitana de Belém, incluindo ilhas e distritos, o concurso terá três categorias: pratos quentes, sobremesas e drinks/coquetéis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de março pelo site do programa.

Além de incentivar a criação de novas receitas inspiradas nos insumos da biodiversidade amazônica, o concurso é uma oportunidade para os participantes desenvolverem habilidades e ampliarem suas possibilidades no mercado gastronômico. “É uma grande oportunidade para os empreendedores da área mostrarem toda a riqueza dos nossos cheiros e sabores amazônicos, que são únicos e que, com certeza, farão sucesso entre os visitantes da COP 30”, afirma o diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Para participar, os candidatos devem ter mais de 18 anos, experiência comprovada de pelo menos um ano na área e carteira atualizada de Manipulação de Alimentos. Os inscritos podem representar restaurantes, docerias ou bares, seja como proprietários ou funcionários.

O concurso será dividido em duas etapas. Nos dias 8 e 9 de maio, os semifinalistas disputarão uma vaga na final no laboratório da Unama – Alcindo Cacela, em Belém. Já no dia 10 de maio, os finalistas apresentarão suas criações no Hangar – Centro de Convenções, diante de um júri especializado.

Os critérios de avaliação incluem sabor, apresentação, criatividade e técnica. Os participantes deverão elaborar receitas autorais utilizando ingredientes regionais, seguindo os princípios da bioeconomia e sustentabilidade. Além disso, terão um tempo determinado para a execução dos pratos, cumprindo requisitos estabelecidos no regulamento.

Premiação e impacto no mercado gastronômico

Os vencedores de cada categoria receberão troféus, vale-compras e certificados, além da oportunidade de representar o Pará no Festival Abarachefes Nacional, em 2026 (nas categorias pratos quentes e coquetéis). O segundo colocado de cada modalidade ganhará, além do troféu e certificado, uma consultoria Empretec ou Sebraetec com carga horária de 20 horas. Já os terceiros colocados receberão troféus, certificados e vale-compras.

Mais do que a premiação, o concurso funciona como uma vitrine para os profissionais da gastronomia local, incentivando o desenvolvimento de técnicas e o uso de ingredientes amazônicos de forma inovadora.

Fórum gastronômico: aprendizado além da competição

No mesmo dia da final, pela manhã, será realizado um fórum gastronômico no Hangar, reunindo 300 participantes do setor de alimentos e bebidas. O evento contará com palestras de chefs renomados, como Gilmar Borges e Saulo Jennings, e abordará temas como biodiversidade, economia sustentável e valorização da cultura alimentar local.

O fórum será um espaço essencial para troca de conhecimento entre profissionais, pesquisadores e estudantes, promovendo o reconhecimento da culinária amazônica como patrimônio cultural e estimulando o uso criativo de ingredientes regionais em pratos contemporâneos.

Capacitação para a COP 30

O Sebrae/PA tem investido fortemente na capacitação dos pequenos negócios do setor de alimentos e bebidas para a COP 30. Desde o início das ações, já foram realizados mais de 23.787 atendimentos a empresas desse segmento na região metropolitana, sendo mais de nove mil apenas em Belém. Além disso, mais de cinco mil empreendedores participaram de mais de 200 capacitações promovidas pela instituição.

O concurso “Sabores de Belém na COP 30” é uma das iniciativas que reforçam esse compromisso, criando um ambiente propício para o aprimoramento dos profissionais e a promoção da culinária amazônica em um evento de relevância global.

Serviço

Concurso gastronômico “Sabores de Belém na COP 30”

📅 Inscrições: até 31 de março

🌐 Inscreva-se gratuitamente: cloud.divulga.sebraepa.com.br/saboresdebelem

📍 Final: 10 de maio, no Hangar – Centro de Convenções, Belém