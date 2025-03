Oportunidade de qualificação profissional: UsiPaz Cabanagem oferece cursos gratuitos de capacitação

A realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em novembro deste ano em Belém, promete impulsionar a economia da região. Com o objetivo de preparar os belenenses para a chegada do evento, a UsiPaz Cabanagem oferece dois cursos gratuitos de qualificação profissional.

Os cursos são para recepcionista de hotel e auxiliar administrativo e são voltados para pessoas que desejam ampliar as oportunidades de emprego. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas presencialmente na UsiPaz Cabanagem até esta sexta-feira (21).

Documentos necessários

Durante a inscrição, é necessário apresentar:

Carteira de Identidade Nacional (RG),

Cadastro de Pessoa Física (CPF),

comprovante de residência.

Saiba quando serão as aulas e a quantidade de vagas

As aulas de formação para recepcionista de hotel vão ocorrer a partir do dia 24 de março até 07 de maio, durante o turno da manhã. Para participar do curso é necessário ter no mínimo 18 anos. No total, estão sendo oferecidas 30 vagas para a formação.

Já o curso de auxiliar administrativo contará com duas turmas, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde. As aulas serão realizadas durante o período de 26 de março até o dia 09 de maio. Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos. Ao todo, são oferecidas 40 vagas para o curso.

Serviço:

UsiPaz Cabanagem abre inscrições para curso de recepcionista de hotel e auxiliar administrativo

Inscrições: até o dia 21 de março de 2025, presencialmente na UsiPaz Cabanagem (Rua Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin)

